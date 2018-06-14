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Джордж Мартин раскрыл первые подробности будущего приквела "Игры престолов"

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Джордж Мартин, автор романов серии "Песнь льда и пламени", которые легли в основу популярного сериала "Игра престолов", приоткрыл завесу тайны нового спин-оффа, который заказал телеканал HBO в преддверии завершения основного сериала.

В своем блоге Мартин написал, что возможным названием спин-оффа "Игры престолов" станет "Длинная ночь". Писатель добавил, что в сериале не появятся персонаж из "Игры престолов", а действия будут происходить за 10 тысяч лет до событий полюбившегося всем шоу, сообщает popcornnews.

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Мартин рассказал, что пока заказан лишь пилотный эпизод будущего спин-оффа, но в дальнейшем контракт может быть заключен на целый сезон. А если дело пойдет хорошо и фанаты примут новый продукт, то сериал может растянуться на несколько сезонов. Ранее HBO планировали сразу пять спин-оффов "Игры престолов", но проекты пока находятся в стадии заморозки.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что букмекеры сделали прогнозы на то, кто займет железный трон в 8 сезоне "Игры престолов".

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