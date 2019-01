Документальный фильм об Украине получил престижную награду в США

Документальный фильм "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) датского режиссера Симона Леренга Вильмонта о ребенке, который растет вблизи зоны военных действий на Донбассе, получил награду кинопремии Cinema Eye Honors в Нью-Йорке.

Соответствующая информация появилась на официальной Twitter-странице премии (трейлер смотрите ниже).

В свою очередь, на личной странице в Facebook Симон Леренг поспешил поздравить коллег и главных актеров фильма Олега Афанасьева и Александру Рябичкину.

"Удаленный лай собак" выиграл награду на Cinema Eye Honors. Олег и Александра, вы - суперзвезды!", - указал он в соцсети.

Winner of our Spotlight Prize is The Distant Barking of Dogs, directed by Simon Lereng Wilmont. #CEH19