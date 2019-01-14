Документальный фильм об Украине получил престижную награду в США

Документальный фильм "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) датского режиссера Симона Леренга Вильмонта о ребенке, который растет вблизи зоны военных действий на Донбассе, получил награду кинопремии Cinema Eye Honors в Нью-Йорке.

Соответствующая информация появилась на официальной Twitter-странице премии (трейлер смотрите ниже).

Фото: youtube.com

В свою очередь, на личной странице в Facebook Симон Леренг поспешил поздравить коллег и главных актеров фильма Олега Афанасьева и Александру Рябичкину.

"Удаленный лай собак" выиграл награду на Cinema Eye Honors. Олег и Александра, вы - суперзвезды!", - указал он в соцсети.

Winner of our Spotlight Prize is The Distant Barking of Dogs, directed by Simon Lereng Wilmont. #CEH19 — Cinema Eye Honors (@cinemaeyehonors) 11 января 2019 г.

Ранее картина Леренга уже успела получить 25 различных наград по всему миру, более того, являлась номинантом на лучший фильм Европейской киноакадемии.

Съемки фильма проходили в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год. Сюжет картины рассказывает о 10-летнем мальчике по имени Олег, который живет с бабушкой на востоке Украины.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине назвали лучший отечественный фильм 2018 года по версии премии "Кіноколо". Им стала картина, которая раньше также попала в список 6 претендентов на премию "Оскар" в США.

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