Названы три самых ожидаемых сериала осени 2020. Трейлеры

На осень 2020 года запланированы премьеры сериалов, выхода которых ждут во всем мире. Это, в частности, "Отыграть назад", "Эмили в Париже" и "Сестра Рэтчед".

OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем повествуют эти киноленты.

"Отыграть назад" (The Undoing)

Грейс (Николь Кидман) – известный терапевт, у нее есть счастливая семья и благополучие. Она также готовится к презентации своей первой книги. Но в один прекрасный момент внезапно исчезает муж женщины (Хью Грант) и жизнь Грейс меняется. Премьера сериала ожидается 25 октября.

"Сестра Рэтчед" (Nurse Ratched)

Сериал рассказывает о медсестре Милдред Рэтчед из романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи. Зрителям предлагается познакомиться с историей молодой девушки, которая превратилась в беспощадного монстра, наводящего страх на пациентов психиатрической больницы.

Создатель сериала – Райан Мерфи, известный по "Американской истории ужасов", в главной роли – Сара Полсон. Также в ленте снялись Шэрон Стоун, Джуди Дэвис и Синтия Никсон. Дата выхода сериала запланирована на 18 сентября.

"Эмили в Париже" (Emily in Paris)

Создатель проекта – Даррен Стар, работавший также над культовым сериалом "Секс в большом городе". По сюжету девушка Эмили работает маркетологом в крупной компании в Чикаго.

Однажды она решает перебраться в Париж, чтобы развивать фирму во Франции. При этом она даже не подозревает, какие приключения ждут ее в Европе. Премьера сериала запланирована на 16 сентября.

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