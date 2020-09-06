Названы три самых ожидаемых сериала осени 2020. Трейлеры

Сериалы "Сестра Рэтчед" (слева) "Отыграть назад" (справа). Фото: trendycow.net / Film.ru
На осень 2020 года запланированы премьеры сериалов, выхода которых ждут во всем мире. Это, в частности, "Отыграть назад", "Эмили в Париже" и "Сестра Рэтчед".
OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем повествуют эти киноленты.
Грейс (Николь Кидман) – известный терапевт, у нее есть счастливая семья и благополучие. Она также готовится к презентации своей первой книги. Но в один прекрасный момент внезапно исчезает муж женщины (Хью Грант) и жизнь Грейс меняется. Премьера сериала ожидается 25 октября.
Сериал рассказывает о медсестре Милдред Рэтчед из романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи. Зрителям предлагается познакомиться с историей молодой девушки, которая превратилась в беспощадного монстра, наводящего страх на пациентов психиатрической больницы.
Создатель сериала – Райан Мерфи, известный по "Американской истории ужасов", в главной роли – Сара Полсон. Также в ленте снялись Шэрон Стоун, Джуди Дэвис и Синтия Никсон. Дата выхода сериала запланирована на 18 сентября.
Создатель проекта – Даррен Стар, работавший также над культовым сериалом "Секс в большом городе". По сюжету девушка Эмили работает маркетологом в крупной компании в Чикаго.
Однажды она решает перебраться в Париж, чтобы развивать фирму во Франции. При этом она даже не подозревает, какие приключения ждут ее в Европе. Премьера сериала запланирована на 16 сентября.
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