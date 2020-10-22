'Монахиня' и 'Семейка Аддамс': 7 образов для Хэллоуина из культовых фильмов ужасов

Сладость или гадость? На носу один из самых ужасных и масштабных праздников – Хэллоуин, который не так давно начали масштабно отмечать и в Украине 31 октября. OBOZREVATEL решил помочь с выбором костюмов к этому шабашу и предлагает подборку из семи культовых фильмов и сериалов последних лет, чьих персонажей можно взять за основу своего душераздирающего образа!

Демон Валак / Заклятие 2/ Проклятие Монахини

2016 - 2018

Фильм ужасов "Заклятие 2" рассказывает продолжение истории исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. В этой части франшизы появляется один из знаковых персонажей "Вселенной Заклятия" - призрак Монахини, в обличие которой героев терроризирует демон Валак. Зрителям настолько понравился злобный дух, что в 2018 году на экраны вышел фильм "Проклятие Монахини", отличавшийся еще более мрачной атмосферой румынского монастыря, в котором и началась история демона. К слову, в 2021 году ожидается продолжение нашумевшего хоррора.

Яркие глаза, бледная кожа и злобная ухмылка, а также монашеский чепчик - вот главный залог успеха этого образа на Хэллоуине.

Американская история ужасов

2011 - 2019

Как же можно обсуждать образы на Хэллоуин и обойти стороной такой нашумевший проект режиссера Райна Мерфи? В данном сериале настолько много различных интересных образов, что выделять кого-то одного нет смысла. Чего только стоит сезон "Фрик-шоу"! Здесь и образ Этель Дарлинг - бородатой женщины, и человек-лобстер, и загадочный силач Венделл дель Толледо. Кроме того, вдохновение можно почерпнуть и из сезона "Отель" - к примеру, повторить образ и костюм Графини Элизабет, которую сыграла Леди Гага.

Словом, этот сериал обязателен к просмотру в канун самого ужасного праздника в году, так как обилие монстров, фриков и приведений создаст нужную атмосферу.

Королевы крика

2015 – 2016

Этот сериал полюбился зрителям не только мрачной и зловещей атмосферой, но и самое главное – черным юмором! Ведь рассказывает он о серийном убийце, который скрывается под видом талисмана университета – Красного Дьявола и мечтает отомстить девушкам из сестринства "Каппа". Преследование и угрозы перемешались с острыми шутками и пародией на знаменитые фильмы ужасов, чем создали невероятный симбиоз, подаривший миру нечто свежее и новое в жанре хорроров.

Для Хэллоуина предлагаем выбрать образ талисмана - зловещего Красного Дьявола или же Зеленого монстра, а также примерить обличие главной героини саги - девушки Шанель Оберлин и ее подруг.

Очень странные дела

2016 – настоящее время

Этот сериал напоминает документальные фильмы телеканала ВВС о паранормальных явлениях и аномальных зонах. История о том, как исчезновение 12-летнего мальчика открывает группе людей Изнанку мира: портал в параллельное измерение, где опасностей нужно ждать отовсюду, а особенно - от главного персонажа саги, Теневого Монстра. На Хэллоуин предлагаем выбрать образ девочки Одиннадцать - главной героини сериала, Теневого Монстра, который ведет на нее охоту, а также Истязателя Разума. Словом, посмотреть и выбрать есть из чего!

Семейка Аддамс

2019

Мы не могли обойти стороной культовую франшизу семейки Аддамс, начало которой положено в 1938 году, после выхода одноименных комиксов. Персонажи Семейки – Мортиша, Вещь, дворецкий Ларч и особенно - дочь главных героев Уэнзди, стали по-настоящему всемирными любимцами. В 2019 году на экраны вышел мультфильм, снятый по мотивам комиксов и в очередной раз, ожививший историю Семейки. В связи с этим, рекомендуем обратить внимание именно на эти образы, тем более, что здесь можно выбирать кого душе угодно, а главное - не придется особо мудрить с костюмами!

Леденящие душу приключения Сабрины

2018

Сабрина Спеллман – юная и добрая ведьма, которая старается уживаться в современном мире вместе со своим магическим даром, полюбилась миллионам детей и подростков по всему миру. После мультсериала в 1990-х был снят комедийный сериал "Сабрина – юная ведьма" с Мелиссой Джоан Харт в главной роли, после чего образ стал по-настоящему культовым.

В 2017 году вышел новый сериал, повествующий о приключениях Сабрины, но в этот раз от комедии там не осталось и следа. В этот раз юной ведьме придется отстаивать право на жизнь в человеческом мире и бороться с Темным Повелителем. На Хэллоуин предлагаем выбрать образ юной ведьмы, ну и конечно - легендарных тетушек-ведьм Зельды и Хильды! А если где-нибудь найдете черного кота – у вас будет собственный Салем.

Твин Пикс

2017

Сериал "Твин Пикс" заслужил свою славу еще в 1990-х годах, когда впервые творение Дэвида Линча увидело свет экранов. Образы главных героев - Дейла Купера и Лоры Палмер породили один из риторических вопросов кино: "Кто убил Лору Палмер?". Спустя 20 лет "Твин Пикс" перезапустили и культовости от этого персонажи не потеряли, даже наоборот – приобрели еще большую популярность у следующего поколения зрителей.

В этот Хэллоуин предлагаем примерить образ Лоры Палмер или трансвестита Дэниза Брайсона, с которым связано так много секретных сюжетных ходов!

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хэллоуин принято готовить интересные и "страшные" блюда. Мы предлагаем посмотреть подборку с рецептами оригинальных блюд.