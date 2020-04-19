Мария Машкова отмечает 35-летие: куда пропала Тропинкина из "Не родись красивой" и как выглядит сейчас

Известная российская актриса Мария Машкова 19 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 35 лет.
Многим актриса запомнилась как исполнительница роли секретаря компании "Зималетто" Мария Тропинкина в популярном сериале "Не родись красивой". Как сейчас выглядит Мария Машкова и чем она занимается, рассказывает OBOZREVATEL.
Мария Машкова в сериале "Не родись красивой"
кадр сериала
Мария Машкова родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске.
Ее отец – известный актер, народный артист России Владимир Машков, мать – также актриса Елена Шевченко.
Мария Машкова в фильме "Мама, не горюй"
кадр фильма
Мария Машкова и ее отец Владимир Машков
facebook.com/Aksana Zhukava
Играть в театре и сниматься в кино Мария Машкова начала еще в детстве, но известность к ней пришла после роли секретаря на ресепшене компании "Зималетто" Марии Тропинкиной в сериале "Не родись красивой" (2005-2006).
Затем последовали и другие роли в фильмах и сериалах ("Закрытые пространства","Вышибала", "МакМафия", "Лапси", "Бедная Liz" и другие).
Мария Машкова в сериале "Не родись красивой"
кадр сериала
Нелли Уварова и Мария Машкова в сериале "Не родись красивой"
кадр сериала
Мария Машкова в сериале "Не родись красивой"
кадр сериала
Сейчас Маша Машкова продолжает сниматься в кино и играть в театре.
Что касается личной жизни, первым мужем Машковой был актер Артем Семакин, коллега по сериалу "Не родись красивой". Но совместная жизнь не сложилась: супруги вскоре расстались.
Мария Машкова и Артем Семакин
facebook.com/gosti.pitera
Второй раз Мария Машкова вышла замуж в 2009 году. Ее супругом стал музыкант и бизнесмен Александр Слободяник, сын известного пианиста Александра Слободяника – старшего. У пары две дочери: 9-летняя Стефания и 8-летняя Александра.
Лучший отец по версии моей бабушки Валентины Прокопьевны!👵🏻 А педагог этики и эстетики такими номинациями просто так не кидается👵🏻🤘 Сашка! Спасибо, что в любой непростой для них ситуации, наши дочери неизменно кричат: Мамааа! Где Кука???? Я упустила момент, в который ты удостоился чести зваться исключительно этим странным именем Кука, а не папа, но совершенно очевидно-это надо было заслужить!😂🙏🏻 я пока по-прежнему называюсь мама, но буду стремиться🚀🚁🌈 С днём отца, муж! #fathers #day #защита #завидую #своим #детям
В детстве бабушка каждое утро плела мне колоски. Я устраивала страшные скандалы, потому что мне хотелось “колосок, как вчера!”🙈 тут общественность частенько ругается, что у меня дети без причесок ходят... так вышло, что девчонки часто остаются с моим мужем. Например, сейчас в достаточно тревожное время, когда в любой момент могут закрыть границы, мы на разных континентах. Когда я возвращаюсь, Фаня и Аля восстают против косичек-хвостиков. Единственное, что удалось отжать, как матери-чистые волосы🙉 Моя бабушка-мой самый главный и любимый родитель и я совсем не жалею о своём именно так сложившемся детстве, но все же я бы многое отдала, чтобы ходить в 7 лет растрепанной(или косматой-тоже хорошее слово), но с папой... Берегите своих бабушек и дедушек. В эти дни особенно важно. Родителей и друг друга соответственно!💙
Последнее время особенно много вопросов про папу. Много проклятий в директ. Пожалуй, выскажусь. У нас с папой разные взгляды на политическую ситуацию в стране и на жизнь, в целом. Но это мой папа, я его очень люблю и благодарю за то, что я родилась и стала такой, какая я есть. Мы взрослые люди и живем отдельными жизнями. Папа-это не тот случай, когда люди близкие с властью башляют за жизнь дочки и внучек за границей. К сожалению, для меня.🙉😂 К чести для папы!😉Америка-это выбор моего мужа и мой. Выбор непростой, особенно сейчас... 29ого числа я должна была улететь к семье и соединиться с ними в карантине. Но перелеты отменили. Наши дети с Сашкой в Лос Анджелесе, моя мама в Нью Джерси, Сашина в Нью Йорке, я с братьями, бабушкой и дедушкой в Москве... Стараюсь сохранять позитивный настрой-концентрироваться на том, что все здоровы. Я очень люблю Москву, друзей, работу, а муж с 14 лет живет в Америке и привык к другим правилам игры, наши ему уже сложно понять😳🤪. Мы с Сашкой тоже во многом разные. Очень во многом!🙈😂🥳 Так бывает... но, чтобы любить человека, не обязательно иметь одну с ним точку зрения, но очень обязательно ее уважать. И не унижать... ну... по возможности. Интересный момент переживаем. Давайте посидим дома, будем здоровы ну и вдруг, бонусом, получится стать немного добрее и благодарнее. #посидим #помолчим #все #само #пройдет #и #растает #гнев #и #печаль #уйдёт
КОНКУРС!!!🥳 Пушкарева и Тропинкина. Прошли дни, пролетели года🙉😂 Мы с Нелли придумали одно приключение, предлагаем неравнодушным к добру🙌🏻 и к нашему сериалу😜 присоединится! Кроме нас, в "ассоциации" поиграют ещё некоторые герои из прошлого🤫 Ждите!🤗 Итак! КОНКУРС!!!!!! 1. Нужно перейти в аккуант проекта @naivno_com 2. Подписаться на него 3. В шапке профиля перейти по ссылке на сайт naivno.com и совершить покупку, написав при оформлении заказа в поле "Дополнительная информация" фразу "конкурс в инстаграмме" и имя вашего аккуанта. 4. Сфотографироваться в или с этой вещью и выложить в своём аккуанте. Под фотографией рассказать про ваши ассоциации с сериалом или песней. Обязательно в посте должно быть упоминание аккуанта @naivno_com и хэштег #наивноочень_конкурс_нрк 5. Аккуант должен быть открытым иначе мы не увидим ваши посты. Время проведения конкурса один месяц. От проекта участников ожидают три приза - Сертификат номиналом Пять тысяч рублей. Победители будут выбраны случайным образом ребятами, особыми художниками Проекта. Видеоролик розыгрыша будет выложен в аккаунте @naivno_com Но за самые интересные/смешные истории ассоциации вас ожидают сюрпризы. И это будет уже не лотерея. Важно: будьте внимательны. Нужно выполнить все условия конкурса. ПРОШУ максимально распространить эту информацию🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️#наивноочень_конкурс_нрк
Первую половину жизни я прожила между Москвой и Новосибирском. Сначала с бабушкой в Толмачево и в гости к маме, потом наоборот. Бабушка рассказывала, что не могла понять, почему за несколько дней до отлёта, я переставала с ней общаться. Совсем. А я помню, как боялась лишний раз на неё посмотреть, заговорить или прикоснуться, чтобы не расплакаться. Каждый Новый Год до 16 лет я загадывала только одно желание: чтобы бабушка с дедушкой переехали в Москву. Желание сбылось, только я теперь живу на две страны. Видимо, карма😂 Перед каждым отъездом из Америки в Россию я устраивала мужу страшные скандалы, пока он меня не спросил: "Маш! Зачем ты это делаешь?" Я задумалась...😂 но скандалы не прекратила!🤦♀️ только Сашка муж стал вдруг на мои визги говорить: "Машка! Мы скоро опять будем вместе! Мы с девчонками тебя очень любим и ждём!" Сегодня я первый раз улетаю без скандалов!🤘 Я счастлива, что у меня такая невероятно интересная жизнь, я обниму любимых друзей, подкину до потолка педагога этики и эстетики и моя мама будет жить у меня в гостях почти целый месяц!❤️ А ещё я с огромным трепетом начну съемки во втором сезоне Светы с того света👩🦽 И да... попахивает фантастикой, но оказывается, что спустя 12 лет совместной жизни, можно любить своего мужчину ещё больше. Сашка! @sachaslobodyanik Спасибо за врожденное благородство и приобретённое терпение!!!😜 Мы скоро опять будем вместе! Я очень люблю тебя и девчонок! P.S. Гандоша обещал мне, что приложит все усилия, чтобы не срать тебе под рояль, а старушка Зинаида попробует подсобраться и не болеть!🙌🏻 #дедмороз #спасибочтовсетак #высоцкий #спасибочтоживой
На Новый Год Фаня и Аля написали письма Деду Морозу с желаниями, запечатали🙉 и велели отнести на почту😳 Я, как мать, сделала все, чтобы дети продолжили верить в чудо!🤗 Дорогой Дедушка Мороз, я без претензий, но все же... хотела попросить тебя выступить по центральному телевидению, когда будет минутка, с некоторым сводом законов... например, что временная краска тоже засчитывается, особенно, если тебе 9 и у тебя самый красивый на Земле цвет волос... ну или, например, намекни, что ты в одном белом магазинчике с обкусанным яблоком поставками не промышляешь.... В заключении, если не возражаешь, у меня вопрос: если я украла у доброго друга оранжевую кофту и не собираюсь ее возвращать, значит ли это, что я в следующем году не получу подарка за плохое поведение? Я считаю, что помогаю другу-она конченная гедонистка, а ещё ей шумно спать под океан!🤦♀️ #love #peace #masha #тчк
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