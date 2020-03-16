15 марта стало известно о том, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась китайским коронавирусом COVID-19 и уже неделю провела в изоляции.

40-летняя Куриленко является одной из известнейших украинок в Голливуде. Ольга прославилась после съемок в фильме "Париж, я люблю тебя", а также участия в знаменитой "Бондиане". OBOZREVATEL предлагает подборку самых популярных фильмов с участием "голливудской украинки".

Ольга Куриленко в фильме "007: Квант милосердия" kinobase.org

"Париж, я люблю тебя" (2006 год)

Киноальманах состоит из 18 короткометражных фильмов о разных проявлениях любви, которые характерны для определенного округа Парижа. Длительность короткометражных роликов составляет пять минут, у каждого из них свой режиссер и актерский состав. Ольга Куриленко снималась в эпизоде о Восьмом округе Парижа.

Куриленко в роли вампирши ("Париж, я люблю тебя) Nur.kz

Куриленко сыграла девушку-вампира. Молодой человек увидел, как вампирша пьет кровь у своей жертвы. Когда она заметила свидетеля и посмотрела ему в глаза – влюбилась в юношу. Вскоре молодой человек поскальзывается и падает с лестницы, из разбитой головы вытекает кровь в форме сердца. Вампирша дает ему выпить своей крови, и возвращает к "жизни" — у него появляются острые клыки. Они хотят поцеловаться, но в этот момент превратившийся в вампира юноша страстно впивается клыками в шею спасительницы и пьет ее кровь. Она поступает так же.

"007: Квант милосердия" (2006 год)

22-й фильм из знаменитой серии об английском агенте Джеймсе Бонде, герое романов Яна Флеминга. Агент 007 объединяется с М, чтобы допросить мистера Уайта, связанного с бывшей возлюбленной Бонда Веспер, которая оказалась предательницей. Им удается выяснить, что организация, стоящая за действиями Веспер, обладает небывалым могуществом и сотрудничает с одним из гаитянских банков.

Куриленко сыграла девушку Джеймса Бонда в "Кванте милосердия" TVFeed

Оказавшись на Гаити, Джеймс заручается поддержкой восхитительной Камиллы, а вскоре выходит на руководителя организации, которым оказывается безжалостный бизнесмен Доминик Грин. Когда Бонд выясняет, что злодей планирует стать самым могущественным человеком на планете, он решает взять контроль над ситуацией в свои руки и вступает в открытое противостояние с беспощадным врагом...

"Центурион" (2010 год)

Действие фильма "Центурион" разворачиваются в далеком 117 году. Пикты под руководством короля Горлакона уничтожают фортпосты римлян. Центурион Квинт Дий — единственный кто выжил, был захвачен в плен. В это время к римскому губернатору на подкрепление прибывает девятый легион под руководством Тита Флавия Вирила, который только и мечтает отомстить пиктам и уничтожить все варварское население. В помощь от губернатора команда получает глухонемую следопытку пиктов по имени Этайн.

Ольга Куриленко в фильме "Центурион" Filmz.ru

Девушка ненавидит римлян, за то что они убили ее семью, и в походе она приводит легион в ловушку. После римские воины узнают, что их генерал живой и был захвачен в плен. Теперь на плечи девятого легиона легла нелегкая задача, с которой справиться будет очень сложно...

"Обливион" (2013 год)

Американский фантастический боевик, демонстрирующий события 2077 года. Партнером Ольги Куриленко по фильму стал известный актер Том Круз.

Куриленко в ленте "Обливион" Film.pro

Действие фильма переносит в далекое будущее, в котором планета Земля подверглась инопланетному вторжению. Человечеству удалось одержать победу, но планета стала непригодной для жизни, и всем уцелевшим пришлось переселиться на Титан, спутник Сатурна.

Спустя долгие годы некоторые люди все еще продолжают находиться на Земле. Это команда зачистки, задача которой – ремонт и обслуживание роботов, которые находят и уничтожают остатки пришельцев.

"Смерть Сталина" (2017 год)

Действие фильма разворачивается в 1953 году, спустя несколько дней после смерти Иосифа Сталина, когда начинается безудержная политическая война за власть.

"Смерть Сталина" Slate.com

Пианистка Мария Юдина вкладывает в конверт с грампластинкой записку с пожеланием смерти Сталину. На Ближней даче Иосиф Сталин читает записку, смеется и в судорогах падает. Его находят парализованным. Смерть Сталина через несколько дней наступает в результате кровоизлияния в мозг. После его похорон начинается схватка за власть: в борьбу за власть активно включаются Хрущев и Берия.

Впоследствии в гонку вступает и "руководитель советской армии" маршал Жуков, недовольный действиями Берии. В результате совместных действий Хрущев и Жуков склоняют на свою сторону формального руководителя государства Георгия Маленкова, Вячеслава Молотова и других членов Президиума ЦК КПСС и убивают Берию.

Напомним, 40-летняя Ольга Куриленко родом из Бердянска Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты The Hollywood Reporter подсчитали, что из-за вспышки нового китайского коронавируса COVID-19 Голливуд может потерять порядка $20 млрд.

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