Как выглядит младший брат Нагиева, которого он скрывает

Дмитрий Нагиев всегда привлекал к себе огромный интерес общественности. Это загадочный актер, который на протяжение многих лет не раскрыл ни одной тайны своей семьи. В СМИ просочились данные о том, что у него есть сын Кирилл, когда тот стал уже совсем взрослым.

Однако журналистам все же удалось приоткрыть завесу тайны и узнать немного больше подробностей о личной жизни успешного актера и шоумена. OBOZREVATEL рассказывает о младшем брате Дмитрия Нагиева, Евгении.

Кирилл о родном дяде

Не так давно сын Дмитрия Нагиева, Кирилл, разместил в своем аккаунте, в одной из социальных сетей, сообщения, что он собирается посетить одну из лучших автомоек Питера..., которая принадлежит его дяде, Евгению. Чуть позднее молодой человек опубликовал совместную фотографию, где родство мужчин заметно невооруженным взглядом.

Снимок стал настоящей сенсацией и одной из самых обсуждаемых тем в интернете. Ведь теперь появилась хотя бы самая маленькая информация о семье брутального Дмитрия Нагиева. Кирилл очень любит своего дядю и нередко упоминает о том, что он удачливый и успешный бизнесмен, сумасшедший гонщик и просто "офигенный мужчина".

Посмотрев на совместное фото, можно сделать вывод, что сын актера нисколько не преувеличивает, у братьев одинаковая харизма и брутальность.

Любимый младший брат

Таким образом, младший брат Дмитрия Нагиева живет в Санкт-Петербурге. Поскольку его бизнес развивается хорошо, он вполне самодостаточен и не нуждается в помощи старшего брата. У братьев много схожего: стиль в одежде, чувство юмора и всесторонняя развитость, что позволяет поддерживать разговор на любую тему.

Еще одна общая черта, которая свойственна братьям, это наличие большого количества татуировок. Просматривая снимки, можно сделать вывод, что Евгений их любит не меньше, а может и даже больше чем Дмитрий.

С недавнего времени в сферу бизнес интересов Евгения попал и гостиничный бизнес, при этом старший брат делает все возможное, чтобы создать качественную рекламу и привлечь своих коллег по звездному цеху, для быстрой раскрутки нового проекта. В отеле уже можно увидеть несколько портретов знаменитостей отечественного шоу-бизнеса. Ведение совместного дела говорит о том, что между братьями присутствует крепкая дружба, взаимопонимание и поддержка.

Семейный подряд

В социальных сетях редко, но все же встречаются совместные снимки мужчин семейства Нагиевых: отец, братья и сын Дмитрия. Поклонники часто комментируют и лайкают подобные снимки, а также отмечают, что все мужчины имеют поразительное сходство друг с другом.

С появлением и развитием социальных сетей, Дмитрию Владимировичу все сложнее удерживать в тайне личную и семейную жизнь. Тем более, Евгений также активно выкладывает контент на своей страничке и делится новостями. Нередко он выкладывает красивые фотографии городов которых он побывал, рассказывает о собственных увлечениях. Здесь же периодически появляются фотографии со знаменитым старшим братом.

Мужчины гордятся тем, что они братья и всегда готовы прийти на помощь друг к другу. И хотя многие пользователи интернета приписывают возрастающую популярность Евгения Дмитрию, в действительности успешный бизнесмен добился своих побед самостоятельно. В звездной семье всегда хранится тепло и прочные отношения. Мужской коллектив любит пошутить, но и готов обсуждать с "холодной головой" и серьезные темы, например, ведение бизнеса.

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