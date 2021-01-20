Как снимали сцены секса в "Бриджертонах": звезда сериала раскрыла правду

Звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор рассказала, как снимались постельные сцены в ленте. Так, по словам актрисы, перед съемками они с партнером их очень долго репетировали, и в последствии выполняли как трюки.

Такими подробностями Дайневор поделилась с изданием The Guardian. Знаменитость также заявила, что во время сцен секса они с коллегой по сериалу Реге Пейдж были полностью защищены. Поэтому, как отметила Фиби, она не чувствовала себя неловко.

"Мы репетировали сексуальные сцены как трюки. Я буквально знала, куда Реге собирается положить руку и в какой момент. И у нас были подпорки, вроде циновок, которые проходили между нами... В каком-то смысле это была более замысловатая хореография, чем наши танцевальные номера, поэтому я никогда не чувствовала себя неловко и незащищенно", – заявила Дейневор.

Действие сюжета разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре внимания – достаточно уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Старшая дочь семейства, Дафна Бриджертон, уже повзрослела, и родители решают, что самое время ей подумать о замужестве. Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляют ее.

После очередной неудачи, когда героиня пребывает в состоянии апатии и уверенности, что она так и останется старой девой, в ее жизни появляется герцог Гастингс. И хотя изначально отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу. Дафну Бриджертон озаряет гениальная идея, как она может выполнить требования родителей.

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