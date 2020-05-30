Как сегодня выглядят актеры-сердцееды прошлых лет: фото до и после

Эти мужчины легко и непринужденно влюбляли в себя всех женщин, а от одного их взгляда замирали миллионы сердец. Они были настоящими секс-символами разных десятилетий прошлого века.

OBOZREVATEL покажет, как изменились легендарные актеры, которые когда-то сводили с ума женскую половину телеаудитории.

Шон Коннери (89 лет)

Обладатель "Оскара", знаменитый "Джеймс Бонд" Шон Коннери за всю свою карьеру снялся более чем в 70 кинофильмах. В 1989 году журнал People удостоил актера титулом секс-символа. А в конце 20 века Шона признали самым желанным мужчиной уходящего столетия.

Шон Коннери в молодости и сейчас

Однако с конца 90-х Коннери мало снимается. Последний раз на экране голливудская звезда появился в 2003 году в фильме "Лига выдающихся джентльменов".

Ален Делон (84 года)

Ален Делон – легенда французского кино 60-х – 80-х годов прошлого века. Мировую популярность ему принесло амплуа героя-любовника, и практически каждой ролью он завоевывал миллионы женских сердец. Зрителям он запомнился по таким кинофильмам, как "На ярком солнце", "Затмение", "Рокко и его братья", "Самурай" и другими.

Ален Делон в молодости и сейчас

В начале нулевых Ален Делон взял паузу и вернулся в кино лишь спустя шесть лет, сыграв в фильме "Астерикс на Олимпийских играх". В 2017 году он и вовсе заявил о завершении карьеры.

Адриано Челентано (82 года)

Адриано Челентано – легендарный секс-символ мировой кинематографии. За свою карьеру итальянец снялся более чем в 40 фильмах. Его самые популярные работы: "Особые приметы: красавчик", "Безумно влюбленный" "Блеф" и "Укрощение строптивого".

Адриано Челентано в молодости и сейчас

Последний фильм с участием Челентано вышел в 1992 году. Сейчас он посвящает все время семье, с которой живет в собственной вилле в одной из провинций Италии.

Микеле Плачидо (74 года)

Итальянский актер Микеле Плачидо в начале 1980-х годов был довольно известен у себя на родине. А международное признание ему принесла легендарная роль комиссара Каттани в сериале об итальянской мафии "Спрут" (1984).

Микеле Плачидо в молодости и сейчас

Отметим, что прошлом году Плачидо решил завершить карьеру в кино, но продолжает играть в театре и планирует заняться режиссурой.

Клинт Иствуд (89 лет)

Обладатель четырех "Оскаров" Клинт Иствуд дебютировал в кино в 1955 году и стал востребованным благодаря участию в вестернах в образе немногословных, но храбрых героев. Уже с 60-х годов он вошел в число самых популярных актеров.

Клинт Иствуд в молодости и сейчас

Сейчас Клинт в основном выступает в качестве режиссера. Но кроме этого он является еще и успешным бизнесменом: у актера свой ресторан, отель и гольф-клуб.

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