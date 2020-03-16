Лучший украинский фильм 90-х: где снимали "Дикую любовь" и как сложились судьбы актеров

В 1994 году режиссер Виллен Новак завершил съемки фильма "Дикая любовь". Картина сразу же стала лидером украинского кинопроката и стала одним из главных хитов отечественного кинопроката в 90-е.

Рассказываем, где снималась "Дикая любовь" и как сложились судьбы главных звезд.

О чем фильм "Дикая любовь"

Максим, парень из обеспеченной семьи, и Маша, красивая девчонка из детского дома, любят друг друга. После школы они собираются пожениться. На Машину беду из Америки приезжает Сьюзен, чтобы увидеть дом, где родилась ее бабушка.

В драматическом любовном треугольнике столкнулись соперницы из разных миров: милая и восторженная американская школьница и болезненная, обделенная любовью воспитанница советской школы-интерната.

Съемочные локации в Киеве

Действие фильма происходит в школе-интернате, в качестве которой кинематографисты сняли 128-е общеобразовательное учреждение Киева, расположенное на ул. Р. Окипной, рядом со станцией метрополитена "Левобережной".

128-я киевская школа со времени съемок практически не изменилась

Внешний вид школы с той поры ничуть не изменился. Недалеко ранее находилась лесопосадка. В наше время ее застроили многоэтажками и офисными центрами. Когда снимали "Дикую любовь" процесс строительства уже шел полным ходом. Один из недостроенных домов попал в кадр.

Также в фильме показана 48-я элитная гимназия Киева, расположенная на ул. Прорезная. Кроме того, в картине можно увидеть знаменитую Андреевскую церковь. Некоторые сцены снимали на пешеходном мосту к Труханову острову, аттракционах и танцевальной площадке, которые находятся на территории Гидропарка. Часть эпизодов были сняты в аэропорту Борисполь.

Ксения Качалина в роли Маши

Ксения Качалина уроженка Саратова. Окончив школу, Качалина успешно сдала вступительные экзамены во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Будучи еще студенткой, актриса сыграла главную роль в успешной картине "Дикая любовь".

Ксения Качалина и Владимир Щегольков в фильме "Дикая любовь" (Киев, Гидропарк)

В это же время у нее был бурный роман с Иваном Охлобыстиным, который, в итоге, бросил Ксению ради ее однокурсницы Оксаны Арбузовой, ставшей впоследствии его женой.

Первым мужем Качалиной стал музыкант и театральный продюсер Алексей Паперный. Через 5 лет актриса решила с ним развестись, при том, что скоро должна была родить ребенка, который появился на свет болезненным и умер.

Ксения Качалина "Дикая любовь"

Затем Ксения вышла замуж за Михаила Ефремова и стала мамой. В течение четырех лет они вместе воспитывали дочку Анну-Марию, а затем брак распался. Кинокарьере Качалиной пришел конец. У актрисы началась депрессия. Ксения начала пить из-за чего суд отобрал у нее родительские права, а дочь переехала жить к отцу.

Дмитрий Лаленков в роли Губана

Дмитрий родом из Стаханова (Луганская область). После школы он учился в киевском театральном институте им. Карпенко-Карого. В конце 80-х Лаленков стал актером театра им. Л. Украинки. Он трижды становился лауреатом "Киевской пекторали". Сейчас Дмитрий служит в Театре на Левом берегу.

Дмитрий Лаленков в фильме "Дикая любовь"

Свою кинокарьеру актер начинал с ролей преступников. У Дмитрия достаточно хороших ролей, но народную славу Лаленкову принес главный герой "Леси + Ромы".

Первой и пока единственной женой актера была его однокурсница Елена Стефанская, которая родила ему двух сыновей – Илью и Никиту. Сейчас Лаленков разведен.

Владимир Щегольков в роли Максима

В середине 90-х Щегольков стал выпускником актерского факультета ВГИКа, после чего начал работать на "Мосфильме". В картине "Дикая любовь" Владимир сыграл свою первую главную роль в кино.

Затем молодой человек учился на режиссерском факультете того же ВГИКа. В начале 2000-х он снял свой первый фильм – комедию "С днем рождения, Лола", к которой сам написал сценарий. Также Щегольков является создателем популярного сериала "Москва. Центральный округ".

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