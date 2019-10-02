Гангстерские войны на ObozTV: смотрите сериал "Криминальная Австралия"

Детективный сериал "Криминальная Австралия" выйдет в эфире телеканала ObozTV с 10 октября. Он будет транслироваться по будням, в 22:50.

В основу телесериала легли реальные события. Это история гангстерских разборок между соперничающими группировками криминального мира Мельбурна.

Кажется, что им эта война никогда не надоест. Каждый раз они пытаются доказать, что они самые главные на этой территории, и не стоит их недооценивать. Однако в результате страдают простые люди, и это совсем не нравится правительству.

В центре сюжета – война между бандами и еще более серьезная война местных правоохранителей против преступного мира.

Среди жестоких бандитских разборок разворачивается абсолютно другая, мирная история, в которой переплелись судьбы героев и их удивительные и романтические отношения.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.