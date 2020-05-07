День памяти и примирения в Украине: какие фильмы о войне смотреть 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Украине и большинстве стран Европы отмечают День памяти и примирения. Памятная дата приурочена ко дню капитуляции нацистской Германии – 8 мая 1945 года.

В этом году в Украине не состоятся массовые мероприятия 8 мая – в связи с карантином украинцы должны оставаться дома, чтобы избежать скоплений большого количества людей. OBOZREVATEL предлагает предлагает провести памятный день за просмотром культовых лент о трагических событиях мировой истории.

Т/с "Танк"

Сериал "Танк" Пресс-служба ICTV

4-серийный фильм "Танк" расскажет драматическую историю экспериментального Т-34 и его экипажа в первые дни войны. Патриотическая лента от ICTV стала самым рейтинговым военным фильмом на украинском телевидении прошлого года.

По сюжету на заводе изготовили новый экспериментальный танк Т-34 – первый и единственный экземпляр в мире. Чтобы проверить его на прочность, танк везут на полигон испытаний, но по дороге он сбивается с маршрута и останавливается в лесу без горючего. Неожиданно на дороге появляется грузовик с немецкими солдатами.

Сначала экипаж принимает их за поляков – возможно, танк сам нарушил границу и теперь их могут принять за дезертиров. Но оказалось, в стране началась война и это действительно немцы. Теперь перед командиром и экипажем стоит непростая задача - спасти ценный танк и не допустить, чтобы его захватили немцы? Или вступить в неравный бой и идти до конца?

Главную роль военкома Платова играет известный актер с большим опытом съемок в Голливуде Михаил Хмуров.

Смотрите в 20:00 на ICTV.

Х/ф "Спасти рядового Райана"

Х / ф "Спасти рядового Райана" Пресс-служба ICTV

Оскароносная драма "Спасти рядового Райана", снятая Стивеном Спилбергом, описывает события, которые произошли во время Нормандской операции – крупнейшей десантной операции за все время Второй мировой войны и в истории в целом. Масштабный план союзных войск помог освободить оккупированный Париж и начать широкомасштабное наступление на Германию, однако многочисленных жертв не удалось избежать.

Настоящей трагедией обернулись эти события для семьи Райан: трое родных братьев погибли на поле боя. Узнав об этом, генерал Джордж Маршалл отдает приказ найти четвертого из братьев, и вернуть его домой к несчастной матери живым. Но чтобы найти и спасти храброго солдата, маленьком отряду придется пройти все круги ада...

Смотрите в 09:30 на ICTV.

Х/ф "Враг у ворот"

Х / ф "Враг у ворот" Пресс-служба ICTV

Культовый французский фильм от известного режиссера Жан-Жака Анно расскажет об одной из самых кровопролитных и решающих битв мировой истории – Сталинградской битве. Исторические события показаны с актуальной правдивостью и величественным героизмом. В центре сюжета – снайперский поединок Василия Григорьевича Зайцева и немецкого аса Майора Кенинга.

Немецкое командование отправляет на фронт лучшего стрелка Германии Кенинга. Его задача – уничтожить советского снайпера Зайцева, неуловимого и очень опасного для фашистов. Между двумя чемпионами завязывается смертельная схватка, в которой двум не выжить.

Смотрите в 13:30 на ICTV.

Х/ф "Ярость"

Х / ф "Ярость" Пресс-служба ICTV

Легендарная военная драма с Брэдом Питтом в главной роли погрузит зрителей в мир кровопролитных боев, которые велись в последние дни перед разгромом нацистской Германии. Это история не только о реальных событиях войны, но и о жизни и чувствах офицеров на фронте.

Дон Кольер, командующий небольшим отрядом из пяти человек, ведет свой танк через обстрелы врага. Кольер – настоящий профессионал и делает все возможное, чтобы уберечь своих людей, но бой оказывается для них обреченным. Все что остается – это отвага и ярость, которые не позволяют бежать с поля боя.

Смотрите в 16:20 на ICTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, День памяти и примирения был установлен как государственный праздник в результате принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины проекта закона № 2539 "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов". Читайте также историю важного в Украине праздника.

Также напомним, мэр столицы Украины Виталий Кличко также заявил, что в Киеве День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) не будут отмечать в связи с карантином, введенным из-за распространения коронавируса COVID-19.

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