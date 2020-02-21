"Что, черт возьми, это было?" Трамп разнес победителей "Оскар-2020"

Президент США Дональд Трамп резко высказался о результатах церемонии вручения премии "Оскар-2020", которая состоялась 10 февраля.

Так, как сообщает издание E! Online, Трампа возмутил главный победитель "Оскар", фильм "Паразиты", а также голливудский актер Брэд Питт.

Дональд Трамп Getty

Свое недовольство президент выразил во время митинга в Колорадо.

"Победа досталась фильму из Южной Кореи. Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с этой страной, с торговлей. И после всего этого мы признаем фильм южнокорейского режиссера лучшим? Разве это хорошо? Не знаю. Лучше вспомним "Унесенные ветром" или "Бульвар Сансет". Так много по-настоящему хорошего кино", – заявил Трамп.

Фильм "Паразиты" kinoart.ru

Кроме того, не оценил президент и победу Брэда Питта, которому вручили статуэтку за второстепенную роль в фильме "Однажды в Голливуде". В частности, Трамп высмеял речь актера.

"А что касается Брэда Питта – я никогда не был его большим поклонником. Он встал и сказал маленькие мудрые вещи. Он маленький мудрый парень".

Брэд Питт Getty

Отметим, что во время вручения премии, Брэд пошутил о Джоне Болтоне – советнике Трампа по национальной безопасности.

"Мне сказали, что у меня всего 45 секунд на произнесение речи. Это на целых 45 секунд дольше, чем Сенат на прошлой неделе дал Джону Болтону", – произнес со сцены Питт во время "Оскара".

Брэд Питт Getty

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