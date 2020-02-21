"Что, черт возьми, это было?" Трамп разнес победителей "Оскар-2020"

Президент США Дональд Трамп резко высказался о результатах церемонии вручения премии "Оскар-2020", которая состоялась 10 февраля.
Так, как сообщает издание E! Online, Трампа возмутил главный победитель "Оскар", фильм "Паразиты", а также голливудский актер Брэд Питт.
Дональд Трамп
Getty
Свое недовольство президент выразил во время митинга в Колорадо.
"Победа досталась фильму из Южной Кореи. Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с этой страной, с торговлей. И после всего этого мы признаем фильм южнокорейского режиссера лучшим? Разве это хорошо? Не знаю. Лучше вспомним "Унесенные ветром" или "Бульвар Сансет". Так много по-настоящему хорошего кино", – заявил Трамп.
Фильм "Паразиты"
kinoart.ru
Кроме того, не оценил президент и победу Брэда Питта, которому вручили статуэтку за второстепенную роль в фильме "Однажды в Голливуде". В частности, Трамп высмеял речь актера.
"А что касается Брэда Питта – я никогда не был его большим поклонником. Он встал и сказал маленькие мудрые вещи. Он маленький мудрый парень".
Брэд Питт
Getty
Отметим, что во время вручения премии, Брэд пошутил о Джоне Болтоне – советнике Трампа по национальной безопасности.
"Мне сказали, что у меня всего 45 секунд на произнесение речи. Это на целых 45 секунд дольше, чем Сенат на прошлой неделе дал Джону Болтону", – произнес со сцены Питт во время "Оскара".
Брэд Питт
Getty
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