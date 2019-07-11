Сериал "Ходячие мертвецы": где смотреть все серии онлайн, трейлер 10 сезона, фото

"Ходячие мертвецы" - это сериал, который создал Фрэнк Дарабонт, использовав как основу одноименные комисы Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.

Уже девять полных лет этот проект востребован и не разочаровывает своих создателей рейтингами, и совсем скоро выйдет юбилейный десятый сезон. Сказать, что фанаты заинтригованы, значит ничего не сказать.

Когда выйдет 10 сезон "Ходячие мертвецы"?

Новый десятый сезон "Ходячих мертвецов" выйдет в 10 октября 2019 года. Хиатус придется на зимний период, сериал уйдет на перерыв в конце ноября и вернется в начале февраля 2020 года. Данная информация достоверна, она был предоставлена поклонникам исполнительным продюсером Дэнис Хут. По слухам, в сезоне будет всего 16 эпизодов.

О чем сериал "Ходячие мертвецы"?

Таинственный вирус Z превращает людей в зомби. Немногочисленные выжившие пытаются спастись и путешествуют по разоренным территориям бескрайней Америки в надежде отыскать надежное убежище. Во главе группы – Рик Граймс, опытный полицейский.

Сначала героям кажется, что нет страшнее угрозы, чем ходячие мертвецы. Но чем больше спасшихся людей они встречают на своем пути, тем яснее понимают, что опасаться стоит как раз их. В условиях апокалипсиса человеческая мораль стала чересчур гибкой, вперед выступили ярость, жестокость и алчность…

О чем будет 10 сезон сериала "Ходячие мертвецы"?

Создатели сериала предпочитают интриговать поклонников, поэтому тщательно следят за тем, чтобы информация не просачивалась в социальные сети. Актерам контрактом запрещено делиться материалами со съемочной площадки. Съемки начались в мае и продолжаются третий месяц, а сюжетных подробностей до сих пор нет. Также отсутствуют материалы со съемок.

Доподлинно известно, что основные события десятого сезона будут разворачиваться в американском городе Сан-Диего. Главными героями этого сезона будут Дерил и Кэрол, чьи отношения интригуют зрителей уже не один год. Их динамичное взаимодействие точно станет изюминкой грядущих серий.

Также было обещано, что группа Магны обязательно будет иметь отдельную сюжетную ветку, поскольку поклонники очень тепло приняли новых персонажей и всерьез заинтересовались их историями.

Где смотреть сериал "Ходячие мертвецы"?

В США сериал показывался только на канале AMC, который его и производит на протяжении всех лет. Предыдущие сезоны сериала "Ходячие мертвецы" на русском языке транслировались телеканалом FOX.

Кто снимал "Ходячих мертвецов"?

Над десятым сезоном работает та же команда, что и всегда. Во время разработки девятого сезона многие сомневались в том, что новый шоураннер Анджела Канг справится со своей задачей, но она сумела грамотно вывести старых персонажей, грамотно ввести новых, и в целом вдохнула в проект новую жизнь.

Теперь фанаты охотно доверяют тем, кто работает над новым сезоном. Пока что информации о том, что кто-то присоединится или, напротив, уйдет, в сеть не поступало.

Трейлер "Ходячие мертвецы" 10 сезон

Ни трейлера, ни даже тизера еще нет в сети, поэтому, в ожидании, можно посмотреть видео с прогнозом о том, что может быть в 10 сезоне.

Актерский состав

Фанаты расстраиваются из-за того, что основной актерский состав постоянно претерпевает изменения. Во время девятого сезона им пришлось попрощаться с Эндрю Линкольном (Рик Граймс, главный герой) и Чендлером Риггзом (Карл Граймс, главный герой), что вызвало волну недовольства.

К сожалению, фанатов снова ждут потери. Новый сезон станет последним для актрисы Данай Гурира (Мишонн). Она будет появляться эпизодически, чтобы логично завершить сюжетную линию своего персонажа, но в основной каст уже точно не вернется.

Зато Лорэн Коэн (Мэгги), скорее всего, вернется в десятом сезоне, чтобы зрители смогли узнать историю до конца. Неизвестно, участвует ли актриса в съемках, но о своем возвращении она говорила лично, без всяких интриг.

С уверенностью можно сказать, что Эндрю Линкольн не появится в сезоне даже мельком, но, как говорят, идет разработка трех сольных фильмов о Рике Граймсе, персонаже, которого исполнил актер.

Точно известно, что главные роли в сезоне достались Мелиссе МакБрайд (Кэрол) и Норману Ридусу (Дерил), которые и поведут группу выживших дальше. К своим ролям вернутся Джош Макдермитт (Юджин Портер), Кристиан Серратос (Розита Эспиноса), Сет Гиллиам (Гэбриел Стоукс), Росс Маркуанд (Аарон) и Джеффри Дин Морган (Ниган).

Также Анджела Канг пообещала, что все второстепенные персонажи прошлого сезона вновь появятся в сюжете, а также будут введены новые герои. Предположительно, это будут Губернатор Памела Милтон, Принцесса, Себастьян Милтон, Мерсер и Стефани, знакомые поклонникам одноименного комикса.

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