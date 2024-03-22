Звезда 'Снайпер. Белый ворон' Павел Алдошин назвал четыре фильма, которые его поразили: три из них – украинские

Актер театра и кино, звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" Павел Алдошин, который сейчас защищает Украину на фронте, назвал четыре вдохновляющие его картины. Среди них известные украинские ленты, а также фильм польского производства.

Этим знаменитость поделился в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. В отличие от Держкіно, руководство которого Алдошин решительно осуждает, звезда упомянул фильм "Беренштейн", где он сыграл ведущую роль.

В частности, военнослужащий не обошел вниманием режиссера киноленты Романа Шумунова. "Он снял фильм о Беренштейне, военном деятеле, о котором мало писали, но это такая мощная фигура! Это украинский еврей, который делал все, чтобы освободить Житомирщину от немецких захватчиков", – объяснил актер.

Павел Алдошин добавил, что до "Беренштейна" и сам ничего не знал о таком деятеле. Однако Держкіно идеей не увлеклось, в том числе с финансовой точки зрения. "Но все же фильм сняли, провезли по всему миру, собрали награды", – отметил знаменитость.

Среди кинолент, дарящих вдохновение, звезда назвал польский фильм "Знахарь". Алдошин добавил, что для него главное по-настоящему ощутить картину. "Это когда я смотрю фильм и понимаю, что тем, кем я был до начала просмотра, я больше не буду, – объяснил он. – Что-то должно произойти в человеке, какая-то должна состояться работа души".

Из украинского кино бесспорным лидером для военного стал фильм "Памфир". Актер назвал его стильным, простым, однако цепляющим. "Там все работает – сценарий, актеры", – отметил Павел Алдошин.

Еще один фаворит отечественного производства – фильм "Отец" режиссера Александра Кобзаря, снятый без помощи государства. Знаменитость добавил, что эта работа может стать триггером для некоторых зрителей, или покажется недостаточно интересной.

"Но учитывая факторы того, что это сделал человек, который кропотливо относится к своей профессии, и для него важно, это видно, что это кино... Не то, что создают искусственно, а которое рожают. Да, оно не идеальное, за его не дадут "Оскар", но суть не в этом, суть в месседже, суть в зове, в желании вдохновлять и своих коллег в частности", – объяснил защитник.

Полное интервью с Павлом Алдошиным читайте на сайте OBOZ.UA в воскресенье, 24 марта.

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