Вышел трейлер фильма 'Ваяна' от Disney: критики не в восторге от новой версии

В июле этого года Disney выпустит игровую адаптацию своего мультфильма "Ваяна". Но первый же полноценный трейлер фильма вызвал противоречивую реакцию.

Лента воссоздаст события полнометражной анимации, которая вышла в 2016 году. К роли полубога Мауи в ней вернется Дуэйн "Скала" Джонсон, а Ваяну воплотит юная актриса Кэтрин Лагайя. В украинском прокате фильм стартует 9 июля. Первый ролик к картине уже доступен в дубляже.

Как пишет блог World of Reel, первые кадры вызвали волну критики из-за чрезмерного использования CGI и "плоских, неодушевленных" декораций. По мнению обозревателей, они уступают в реалистичности даже оригинальной анимации. Отдельного внимания заслужил образ Джонсона, чей внешний вид в парике назвали "откровенно нелепым".

Эксперты рассматривают этот проект как очередную попытку Disney монетизировать уже популярный контент. Тем не менее, "Ваяне" даже прогнозируют кассовые сборы, которые пересекут отметку в 1 миллиард долларов. За ориентир здесь берут успех прошлогоднего римейка "Лило и Стич".

Определенный вклад в потенциальный успех должен сделать и Дуэйн Джонсон. Несмотря на неудачный образ в "Ваяне" он остается одним из самых популярных актеров коммерческого и семейного кино. В последнее время актер решил попробовать себя и в проектах таких интеллектуальных режиссеров как Даррен Аронофски и Мартин Скорсезе, но при этом также недавно завершил съемки в "Джуманджи 3", а значит будет развивать карьеру и в этом направлении.

Работа Джонсона в течение трех десятилетий была сосредоточена на популярных зрительских фильмах с максимальным коммерческим потенциалом. Список его блокбастеров впечатляет: от серии "Форсаж" и "Джуманджи" до таких лент как "Круиз в джунглях", "G.I. Joe: Атака Кобры 2", "Рэмпейдж", "Красное сообщение", "Разлом Сан-Андреас", "Зубная фея", "Полтора шпиона" и недавнего "Кода "Красный". Также упоминается его амбициозная, хоть и рискованная попытка построить франшизу DC вокруг своего персонажа в фильме "Черный Адам".

Напомним, что о создании игровой версии "Ваяны" было объявлено в апреле 2023 года. Проект движется к релизу с нетипичной для Disney скоростью. На момент премьеры игровой адаптации оригинальному мультфильму исполнится всего 10 лет, что является рекордно коротким сроком для выпуска ремейка в истории студии.

