Когда выйдет 'Еж Соник 4': опубликован первый тизер

Четвертая часть киноприключений ежа Соника, известного по видеоиграм Sega, получила дату выхода на большой экран. Студия Paramount раскрыла сроки премьеры и назвала новых участников каста ленты.

Дебютный тизер будущего фильма вышел на YouTube-каналах студии и игры. "Ты думаешь, что твой мир в безопасности, но твое время уходит. Хаос только начинается", – говорит голос за кадром. А в описании к ролику указана точная дата выхода фильма – 19 марта 2027 года.

Актерский состав "Ежа Соника 4" снова пополнился новыми именами. К команде озвучки присоединились Бен Кингсли и Ник Офферман. Для последнего это станет возможностью снова поработать вместе с Беном Шварцем, который неизменно озвучивает скоростного ежа – это воссоединение точно оценят фанаты сериала "Парки и зоны отдыха".

Полный список звезд четвертой части впечатляет: Джим Керри, Бен Шварц, Идрис Эльба, Киану Ривз, Джеймс Марсден, Тика Самптер, Бен Кингсли, Мэтт Берри, Коллин О'Шонесси, Ли Мадждуб, Ник Офферман и Ричард Айоади. Ранее также стало известно, что Кристен Белл подарит голос Эми Роуз – розовой анимационной героине, которая горячо влюблена в Соника.

Детали сюжета будущего фильма пока что держат в секрете. Известно, что Идрис Эльба и Коллин О'Шонесси снова озвучат друзей главного героя – Наклза и Тейлза, а таинственный Шедоу заговорит голосом Киану Ривза. В "человеческих" ролях мы снова увидим Джима Керри в образе главного злодея, доктора Роботника, а также Джеймса Марсдена и Тику Самптер, которые играют приемных родителей Соника.

Франшиза от Paramount, сочетающая живую игру актеров и компьютерную графику, оказалась чрезвычайно успешной: общие сборы трех частей уже превысили 1 миллиард долларов. Режиссер Джефф Фаулер, снявший все предыдущие ленты, снова возглавит работу над фильмом. Сценарий к ленте создают Пэт Кейси, Джош Миллер и Джон Уиттингтон.

И хотя не так много франшиз доживают до четвертой части, она не станет для Соника финалом. Кроме мартовской даты следующего года, студия забронировала также 22 декабря 2028 года под выход еще одного масштабного проекта, который сейчас фигурирует под кодовым названием Sonic Universe Event Film.

