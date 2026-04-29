Вышел трейлер 4 сезона 'Теда Лассо': когда премьера

Четвертый сезон комедийного сериала Apple TV "Тед Лассо" уже в пути. И фанатам остроумного и при этом трогательного шоу наконец показали трейлер новых серий.

К главной роли жизнерадостного футбольного тренера из Канзаса вернется Джейсон Судейкис. Apple TV также назвал дату старта сезона: первая серия выйдет 5 августа, а дальше эпизоды будут публиковаться каждую неделю вплоть до финала 7 октября. Судейкис традиционно выступает не только главной звездой, но и исполнительным продюсером проекта.

Вместе с главным актером к своим ролям вернутся Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Бретт Голдстин, Брендан Хант и Джереми Свифт. Компанию им составит целый десант новичков: Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фэй Марсей, Рекс Хейз, Эшлинг Шарки, Эбби Херн и Грант Фили.

В новом сезоне Тед соглашается вернуться в английский Ричмонд, чтобы тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. В свежем трейлере можно увидеть, как он пытается дать совет юным надеждам футбола, пока в другой сцене его ругают за то, что он "тренирует девченок", сопровождая это фирменной британской бранью. В официальном синопсисе обещают, что в течение сезона Тед и команда будут учиться "прыгать выше головы", рискуя так, как никогда раньше.

Творческая команда сериала в четвертом сезоне тоже претерпела изменения. Бретт Голдстин, который играет звезду футбола Роя Кента, продолжает совмещать актерство со сценаристикой и продюсированием. Вместе с ним над сезоном работают Лиэнн Боуэн, Сара Уокер, Фиби Уолш и Саша Гаррон. Сценарии будет писать Джулия Линдон, а за редактирование сюжета будет отвечать Дилан Маррон. Также к производству привлечены Билл Лоуренс из Doozer Productions в сотрудничестве с Warner Bros. Television и Universal Television. Исполнительными продюсерами от Doozer также остаются Джефф Инголд и Лиза Катцер.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер третьего сезона фэнтези-саги "Дом дракона" и называл дату его старта.

