'Второй Витя': на 'Киевстар ТВ' состоится эксклюзивная премьера нового сезона

Уже 2 мая на платформе Киевстар ТВ состоится онлайн-премьера второго сезона original-сериала "Витя" под названием "Второй Витя". Драмеди реализуется в рамках стратегического соглашения Киевстар ТВ и FILM.UA Group и продолжает важную работу по развитию украинского сериального производства для ОТТ-платформ.

Видео дня

История разворачивается вокруг молодого автослесаря из Лубен, который мечтает реализовать себя как психолог в Киеве. Он становится местной знаменитостью благодаря нестандартному подходу – консультировать клиентов прямо на СТО, сравнивая человеческую психику со строением автомобиля.

"Второй Витя" продолжает историю главного героя, который после переезда в столицу начинает новый этап профессионального и личного роста. Его ждут другая рабочая среда, новые вызовы и знакомства. В сериале сохранен теплый юмор, психологические нотки и узнаваемые герои, в частности Леха (Владислав Мелешко) тоже проходит собственный путь взросления. Во втором сезоне появляются новые персонажи и сюжетные линии, раскрывающие тему поиска баланса между работой, дружбой и чувствами.

Напомним, что сериал "Витя " – это первые шаги платформы Киевстар ТВ в создании original-контента. Компания инвестирует в качественный украинский сериальный продукт, расширяя горизонты для зрителей и профессионалов индустрии. Драмеди основано на короткометражном одноименном фильме режиссера Максима Соседи – дипломной работе в Украинской Киношколе, которая позже получила награду на Eastern European Short Film Awards, а также была номинирована на фестивале Mykolaichuk OPEN.

А пока новый сезон готовится к премьере, самое время освежить в памяти ключевые моменты из жизни Вити – первый сезон доступен для просмотра на платформе Киевстар ТВ.