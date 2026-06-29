Впервые на украинском языке: телеканал ATR переведет «Историю крымских татар» и снимет документальный фильм

Перевод фундаментального исторического труда Валерия Возгрина, создание документального фильма и запуск цикла телевизионных программ: всё это предусмотрено в рамках масштабного культурно-просветительского проекта, посвящённого сохранению и популяризации истории крымскотатарского народа.

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Его реализует телеканал ATR при поддержке Украинского культурного фонда.

Историк, исследователь Крыма и общественный деятель Валерий Возгрин посвятил более двух десятилетий изучению истории крымскотатарского народа. Его четырёхтомная "История крымских татар" является одним из самых основательных исследований истории Крыма и крымских татар, охватывает события от древнейших времён до середины ХХ века и основана на широком круге архивных материалов, исторических документов и научных источников. Она считается одной из ключевых работ, которая помогла вернуть крымскотатарский голос в историю Крыма и переосмыслить многочисленные стереотипы и искажения, сформировавшиеся в течение имперского и советского периодов.

Перевод работы Валерия Возгрина на украинский язык начался в 2021 году: тогда была создана аудиокнига "Миры. Народы. История крымских татар"

(доступна на всех платформах по ссылке: https://linktr.ee/historyofcrimeantatars).

В рамках проекта при поддержке УКФ перевод "Истории крымских татар" на украинский язык продолжается: сейчас ведётся работа над вторым томом. Кураторы проекта по переводу: Вера и Ирина Правило, при участии команды ОО "Конгресс активистов культуры".

Помимо перевода и подготовки издания, проект предусматривает создание документального фильма о Валерии Возгрине и его научном наследии. А также – запуск цикла телевизионных программ, которые расширяют знания о Крыме как неотъемлемой части украинского исторического и культурного пространства.

Премьера первой программы из цикла, посвященного "Истории крымских татар" и ее автору, состоится уже в понедельник, 29 июня, в 20:00 на телеканале ATR.

Всего планируется 5 выпусков с участием историков, ученых, представителей крымскотатарского народа и общественных деятелей. Они будут обсуждать ключевые этапы истории Крыма, его коренных народов и значение труда Возгрина для украинского общества.