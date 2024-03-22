Возвращение 'Острых козырьков'. Звезда 'Оппенгеймера' появится в новом фильме по мотивам культового сериала: фанаты в восторге

После двухлетнего перерыва и заявления об окончательном завершении съемок популярного сериала "Острые козырьки" о жизни британской преступной группы начала XIX века, режиссер Стивен Найт подтвердил продолжение киноленты в формате фильма. Главная роль Томаса Шелби неизменно достанется обладателю "Оскара" за фильм "Оппенгеймер" Киллиану Мерфи, что невероятно порадовало фанатов.

Съемки должны начаться уже в сентябре 2024 года "прямо по дороге" в Дигбет – район Бирмингема, в котором расположена киностудия. Об этом режиссер рассказал в комментарии BirminghamWorld на премьере его нового шоу This Town.

О чем будущий фильм

После логического завершения сериала на 6 сезоне, описывавшего 1930-е годы, следующим временным промежутком должна стать Вторая мировая война. Впрочем, это будет новый полноценный фильм. "Острым (козырькам. – Ред.) – в этом воплощении – приходит конец. Но мы снимаем фильм, который также расскажет о семье [Шелби] и истории Второй мировой войны", – рассказал Найт об окончании 6 сезона и съемки нового, что, похоже, будет совсем другой сюжет, хоть и построенный на основе сериала.

Новые актеры "Острых козырьков"

Ранее режиссер отчасти раскрывал идею будущего фильма, отсылка к которому была в сериале. "В шестой серии [6 сезона] мы представили новое поколение, и оно будет частью происходящего в фильме. Я думаю, что это поиск тех актеров, на которых ты просто смотришь и думаешь, вот и ты. Там будущее", – поделился он в интервью Esquire.

Вероятно, в новом фильме мы сможем увидеть ливерпульского актера Стивена Грэма, Эмбер Андерсон, игравшею Диану Митфорд, и Джеймса Фрешвиля в роли Джека Нельсона. Все они уже появлялись в сериале, поэтому, возможно, продолжат съемки в киноленте.

Конечно, самым главным героем все еще останется Киллиан Мерфи. После церемонии награждения кинопремией Оскар 2024 актер признался: "Мне нравилось его играть. Он был изнурительным и таким дико другим для меня, что каждое возвращение назад было путешествием".

Режиссер Стивен Найт, в частности, похвалил Мерфи за получение первого в жизни "Оскара" за главную роль в фильме "Оппенгеймер": "Это было заслужено. Я имею в виду, что он гениален, и он такой замечательный человек. Он ведет линию, когда мы стреляем, и он так уравновешен и прямолинеен. Он заслуживает всего, что получает".

Реакция общества

Фанаты сериала не могли сдержать счастья, узнав, что Киллиан Мерфи будет сниматься в продолжении "Острых козырьков". "Это обязательно. Без него не было бы того же", "Киллиан лучший в каждой своей роли", "Рад видеть его снова в роли в фильме", "Великолепная новость! Если бы они могли это немного ускорить, тогда это было бы прекрасно!", "Не могу дождаться" – писали киноманы в соцсети X.

О чем сериал "Острые козырьки"

Сериал "Острые козырьки" – это увлекательный уголовный триллер о мире преступлений и власти после окончания Первой мировой войны, где владение британским Бирмингемом под руководством Томаса Шелби становится эпицентром взяточничества, насилия и политических интриг. Самой главной чертой кинокартины являются те же острые козырьки, которыми члены семьи Шелби резали конкурентов и терроризировали город почти полвека. За шесть сезонов этот британский драматический шедевр увлекает зрителей своей уникальной идеей, динамикой съемки, неожиданными поворотами событий и харизматичными актерами.

Ранее OBOZ.UA сообщал детали жизни Киллиана Мерфи, о чем он почти никогда не рассказывает. Актер воспитывает двух сыновей, самого младшего из которых скоро можно будет увидеть на экранах – он идет по стопам отца.

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