'Властелин колец': режиссер сделал заявление о новых фильмах

Новозеландский режиссер Питер Джексон, который прославился экранизацией "Властелина колец" и "Хоббита" работает над возвращением произведений Джона Р. Р. Толкина на большие экраны. Уже объявлено о выходе ленты "Охота на Голума", журналистам стало известно о еще одном проекте, и вот появилась информация, что на самом деле планируется еще больше фильмов.

Как пишет издание Gizmodo, в недавнем интервью Джексона спросили, насколько еще хватит потенциала этой франшизы. Режиссер заметил, что рано или поздно "приложения к книгам иссякнут", поэтому он с удовольствием сосредоточился бы на экранизациях тех произведений Толкина, которые "на самом деле могли бы стать отличными фильмами".

Джексон и раньше размышлял над расширением киновселенной по произведениям английского писателя, но главным препятствием для реализации этих планов был сын писателя, Кристофер Толкин. Тот отредактировал 24 тома трудов отца и крайне скептически относился к их киноадаптациям. Однако после его смерти в 2020 году права на эти книги стали доступными. И сейчас Джексон вспоминает "Сильмариллион" и "Незавершенные рассказы" как материал, который, по его мнению, идеально подходит для экранизации.

По словам режиссера, младшее поколение семьи Толкина, которое сейчас руководит наследием, настроено "значительно более открыто" к экранизации других книг писателя. Сейчас он и киностудия ведут переговоры с членами правления их компании по лицензированию прав на "некоторые другие книги". По словам Джексона, он с нетерпением ожидает положительного результата. Режиссер откровенно признался, что было бы здорово "отойти от приложений и взяться за что-то более содержательное".

Такие заявления Джексона вряд ли кого-то удивляют, учитывая очевидное стремление студии Warner Bros., с которой он сотрудничает, захватить лидерство на рынке фэнтези. В этом ей должны помочь "Властелин колец" и будущий фильм по "Игре престолов". Но незакрытым остается вопрос, примут ли фанаты Толкина эту идею так же благосклонно, как в свое время приняли трилогию о Хоббите. Ответ станет более понятным ближе к 17 декабря 2027 года, когда выйдет фильм "Властелин колец: Охота на Голума", а впоследствии – и следующая лента "Властелин колец: Тень прошлого".

