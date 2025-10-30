'Ведьмак': на Netflix вышел 4 сезон сериала, но без Генри Кавилла

На Netflix состоялась долгожданная премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак". Это знаменует новую эру во франшизе – без Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. Главного охотника на чудовищ теперь играет Лиам Хемсворт.

Все 8 эпизодов четвертого сезона уже доступны для просмотра одновременно, в том числе в украинском дубляже. Продолжительность каждой серии составляет от 48 до 60 минут.

По официальному синопсису Netflix, после событий третьего сезона Геральт, Йеннефер (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Аллан) путешествуют по континенту по отдельности, разделенные войной, политическими интригами и вновь пробуждающимся древним злом.

Поиски становятся борьбой с собственными страхами и судьбой – тем, что всегда стояло в центре саги Анджея Сапковского.

Netflix сделал ставку на масштаб и зрелищность: по предварительным оценкам, четвертый сезон "Ведьмака" стоил около $221 миллиона – это более $27 млн за эпизод. Таким образом, он стал самым дорогим сезоном сериала, а общие расходы на франшизу (включая анимационные и игровые спинофы) уже приближаются к $1 миллиарду.

В новых сериях зрители увидят более мрачные тона, новые локации континента, а также более глубокое раскрытие темы распада империй и цены человечности в бесчеловечном мире.

Вместе с премьерой 4 сезона Netflix также выпустил отдельный проект – фильм "Крысы: История из мира Ведьмака" (Rats: A Witcher Tale). Это переработанный специальный выпуск, созданный на основе отмененного мини-сериала. В центре сюжета – банда молодых разбойников, с которыми Цири пересекается в конце третьего сезона. Их история раскрывает темные стороны мира после войны и становление новых сил в тени старого порядка.

Netflix уже подтвердил съемки пятого сезона, который станет финальным для основной серии. Он завершит адаптацию саги Сапковского, доведя историю Геральта, Йеннефер и Цири до кульминации.

Пока же поклонники могут оценить первое появление Лиама Хемсворта в роли нового Ведьмака – и решить сами, сумел ли он сохранить дух персонажа, которого Генри Кавилл сделал культовым.

