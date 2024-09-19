Польша подала на 'Оскар' фильм о российском вторжении с украинцами в главной роли. Трейлер

Польский Оскаровский комитет принял решение отправить на участие в почетной премии от Академии кинематографических искусств и наук фильм об украинской семье в начале полномасштабного вторжения России "Под вулканом". Произведение режиссера Дамиана Коцура с украинскими актерами в главных ролях сразится за желанный "Оскар-2025" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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Оператором кинокартины выступил украинец Никита Кузьменко, среди работ которого "Памфир", а также он был автором популярных клипов Дуа Липы и Гарри Стайлза вместе с Таню Муиньо. Об этом сообщает Польский институт киноискусства.

Сюжет вращается вокруг украинской семьи Коваленко, которая отправилась на отдых в Тенерифе. Впрочем, там героев застает новость о полномасштабном вторжении России в Украину. Из туристов Коваленко превращаются в беженцев, оставаясь на острове. Повесть идет с точки зрения 16-летней дочери Софии.

Кинолента "Под вулканом" преимущественно украиноязычная, что спровоцировало шквал критики от самих поляков. Коцура объяснил на своей Facebook-странице, что снял фильм о важной истории, которая касается всех. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто, Канада, а уже на следующей неделе "Под вулканом" откроет 49-й фестиваль польского кино в Гдыне.

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