В спин-оффе 'Очень странных дел' появится новый персонаж: кто присоединится к подросткам

Герои "Очень странных дел" вернутся на Netflix 23 апреля в анимационном сериале с подзаголовком "Рассказы из 85-го". И к знакомой нам команде детей на этот раз присоединится новенькая девочка.

О героине рассказал блог Tudum, который также представил персонажные постеры мультсериала. Зовут девочку Никки Бакстер, а озвучит ее актриса Одесса Эзайон. Героиню легко будет запомнить по розовым волосам и по характеру, который Одесса описала как "супер панк-рок девушку".

Действие "Очень странных дел: Рассказы из 85-го" будет происходить зимой 1985 года. То есть, хронологически между событиями второго и третьего сезона оригинального сериала. Одиннадцатая, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс кажется возвращаются к нормальной жизни после победы над злом – они отдыхают на каникулах и играют в D&D. Но когда под снегом, который укрывает Хоукинс, просыпается нечто ужасное, им снова приходится становиться на защиту мира.

Что касается новой героини, как именно она присоединится к команде героев, авторы пока держат в секрете. О Никки известно, что большую часть жизни она постоянно переезжала, поэтому никогда не имела настоящих друзей и привыкла быть сама по себе. Если описывать героев "Странных чудес" по ролям из D&D, то Никки, по словам Эзайон, становится "варваром и защитником команды". Как настоящий "мускул" группы, она будет стремиться вступиться за тех, кому трудно постоять за себя.

Шоураннер сериала Эрик Роблес и исполнительные продюсеры Мэтт и Росс Даффер вели долгие дискуссии о введении нового персонажа, чтобы не только выдержать нужный тон сериала, но и чтобы новая героиня чувствовалась частью актерского состава. Но в конце концов Роблес решил, что Никки станет "глазами зрителя". "Она попадает в этот мир совершенно новенькой, со своими собственными проблемами, и именно эти дети, в определенном смысле, врываются в ее жизнь", – описал он ее роль в сюжете. Характер героини не позволит ей просто уйти, когда в Хоукинсе начнется хаос.

