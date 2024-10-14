В новом многосерийном триллере "Дорогуша" (англ. – "Sweetpea") упомянули о стране-террористке России. В 4-м эпизоде первого сезона главная героиня называет свою обидчицу плохим человеком, сравнивая ее с раковой опухолью и Российской Федерацией.

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"Ты разрушаешь жизнь, Джулия. Ты как рак. Или изменение климата. Или Россия. Да, без тебя мир был бы лучше. Вот только с Россией все хотя бы знают, какой Путин псих. А о тебе даже никто не знает. А когда узнают, уже будет слишком поздно. Потому что ты их уже уничтожила", – говорит персонаж актрисы Эллы Пурнелл.

"Дорогуша" рассказывает о тихой, на первый взгляд, девушке Рианнон Льюис, которая принимает решение создать черный список людей, когда-либо обижавших ее. От игнорирующей ее работницы супермаркета до босса, который видит в ней только помощницу, список велик и, очевидно, продуман.

После смерти семьи Рианнон осознает свое одиночество. На похоронах она видит хулиганку с детства Джулию (Николь Леки), которая была жестока к героине. Тогда Льюис дает себе обещание – она больше никогда не станет жертвой. Впоследствии вся жизнь девушки окончательно рушится, а сама Рианнон становится на путь мести.

Героиня начинает бороться с этими неожиданными и морально неправильными, желаниями. Единственный способ, которым она стремится получить свободу воли в своей жизни, это отнять свободу воли других людей. Она получает больше уверенности, избавляясь от того, что делает всех людей людьми, обменивая свою сдержанность на насилие, которую она не может контролировать, даже если бы хотела. Поскольку насилие продолжается, а обман становится частью ее повседневной жизни, Рианнон не чувствует себя плохо за то, что она совершила, она просто боится быть пойманной.

Кинокритики Roger Ebert назвали "Дорогушу" лучшим подарком осени. Все шесть серий первого сезона уже доступны для просмотра. В рецензии отмечают – последняя серия станет шокирующей для зрителя.

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