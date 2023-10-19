В Сербии отменили показ '20 дней в Мариуполе': в фильме обнаружили 'антироссийскую пропаганду'. Подробности скандала

В сербском городе Лазаревац отменили показ документальной киноленты "20 дней в Мариуполе" из-за "антироссийской пропаганды". Иск о запрете в муниципальный лазаревский комитет подала радикальная партия Сербии.

Об этом сообщает сербский портал BCS Happy Portal. Политики призвали прекратить продвижение фильма на территории государства, поскольку это противоречит официальной политике Сербии по поводу войны в Украине.

Документальная картина военного корреспондента, писателя и видеографа Мстислава Чернова, созданная при поддержке Associated Press и Frontline, рассказывает о том, как Мариуполь страдал во время первых недель полномасштабного вторжения россиян.

Видео дня

Показ был запланирован в Современной галерее Лазаревацкого культурного центра: вход должен был быть свободным для всех желающих. Однако сербские радикалы подвергли сомнению финансирование "этого антироссийского пропагандистского кино киевского режима". В пресс-релизе партии говорится, что официальная позиция Республики Сербия – "нейтралитет" относительно так называемой "российской спецоперации в Украине".

Представители сербской радикальной партии поддерживают РФ, ссылаясь на позицию своих граждан: отмечено, что более 80 процентов сербов имеют аналогичное мнение. В итоге написано, что такое действие игнорировать недопустимо, ведь это "провокация сербского народа и неудачная попытка Запада изменить отношение к братской России".

Режиссер фильма Мстислав Чернов дал комментарий изданию "ГОРДОН" по поводу этого заявления. Журналист рассказал, что команда восприняла новость об отмене показов с досадой. "Нашей целью всегда было и будет делать все, чтобы мир видел и помнил о трагедиях людей, потерявших свои семьи, свой город и свои жизни во время осады Мариуполя", – сказал он.

Организаторы фестиваля Beldocs, в рамках которого должен был проводиться показ "20 дней в Мариуполе", опубликовали обращение, в котором написали о своей непричастности к запрету. "Beldocs не стоит за этим решением и не принимал в нем участия. Мы считаем, что каждый показ этого фильма перед сербским зрителем важен, и мы приложим все усилия, чтобы показать этот фильм снова как можно скорее", – говорится в заявлении.

Ранее OBOZ.UA писал о сюжете документальной ленты "20 дней в Мариуполе". Этот фильм будет представлять Украину на церемонии Оскрау-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!