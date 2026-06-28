Новая анимационная приключенческая комедия "Баранчик Шон и чудовище из Мохнявой долины" выйдет в украинский прокат уже 24 сентября. Лента станет очередной экранизацией популярного мультсериала и обещает зрителям много юмора, приключений и неожиданных сюжетных поворотов.

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Студия Aardman, подарившая миру культового баранчика Шона, представила трейлер нового анимационного фильма.

По сюжету, праздник Хэллоуина оказывается под угрозой, потому что на ферме "Мохнявая долина" происходит беда: неуклюжий Фермер уничтожает любимую тыквенную грядку отары.

Полный решимости всё исправить, Шон превращается в настоящего "сумасшедшего учёного", но его эксперименты быстро выходят из-под контроля. Когда Фермер загадочно исчезает, а в лесах Мохнявой долины начинает бродить таинственный мохнатый зверь, Шон и его друзья вынуждены отправиться на его поиски и спасти ситуацию.

Барашек Шон давно стал одним из самых любимых анимационных персонажей в мире. Сообразительный, находчивый и всегда готовый к приключениям, он вместе со своим стадом каждый раз оказывается в центре невероятных историй. Важной частью франшизы также является её фирменный юмор, построенный на визуальных шутках, пародиях и остроумных отсылках, которые одинаково увлекают как детей, так и взрослых.

Франшиза о ягненке Шоне завоевала широкое признание критиков и стабильно получает положительные отзывы от ведущих мировых СМИ, которые отмечают ее уникальный визуальный язык, остроумный юмор и редкую способность сочетать простоту с глубокой эмоциональностью.

"Баранчик Шон и чудовище из Мохнявой долины" – это совершенно новое, остроумное и немного мистическое приключение для зрителей любого возраста. Посмотреть семейный мультфильм "Баранчик Шон и чудовище из Мохнявой долины" можно будет в кинотеатрах Украины уже с 24 сентября.