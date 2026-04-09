Уже летом на экранах в Украине: вышел трейлер комедии 'Соседи сверху' с Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном

"Соседи сверху", – американская комедия, режиссером которой выступила Оливия Уайлд, – выходит в украинский прокат уже с 25 июня 2026 года.

В фильме сыграли Оливия Уайлд, Сет Роген, Пенелопа Крус и Эдвард Нортон.

В центре сюжета – супруги Джо и Анджелы, которые переживают кризис в отношениях. Они приглашают на ужин загадочных и эксцентричных соседей сверху. На первый взгляд – обычный дружеский визит. Но все быстро превращается в вечер неудобных разговоров, всплывающей правды, сексуального напряжения и совершенно диких ситуаций.

"Соседи сверху" заставят узнать себя в каждом неудобном разговоре, демонстрируя уникальный жанровый микс интеллектуальной комедии с драматической психологией в духе A24, которые в частности отвечают за прокат ленты в США.

Режиссура в новой работе Оливии Уайлд выходит на новый уровень после "Не волнуйся, сердечко". Это англоязычный ремейк испанского фильма "Соседи сверху" (The People Upstairs) режиссера Сеска Гая.

Премьера ленты состоялась в рамках кинофестиваля "Сандэнс"-2026, где она получила положительные отзывы киносообщества и критиков. Фильм посвящен американской актрисе и кинопродюсеру Дайан Китон.

Variety уже назвал фильм "великолепно захватывающим" и сравнил его с "Кто боится Вирджинии Вулф?". The Guardian назвал ленту "по-настоящему смешной и редкостно умной комедией для взрослых". Deadline написал, что лента "исследует динамику секса и отношений с искренней и трогательной честностью".

"Соседи сверху" предлагают откровенный разговор об отношениях пар с их кризисами, ревностью и компромиссами. В кино с 25 июня 2026 года.

Оригинальное название: The Invite. Студии: Annapurna Pictures, FilmNation Entertainment. Кинодистрибьютор в Украине: Green Light Films. Старт проката в Украине: 25.06.2026. Режиссер: Оливия Уайлд

Актеры: Оливия Уайлд ("Доктор Хаус", "Трон: Наследие", "Она", "Винил"), Сет Роген ("Немного беременна", "Это конец", "Соседи"), Эдвард Нортон ("Американская история Икс", "Бойцовский клуб", "Королевство полной луны"), Пенелопа Крус ("Ванильное небо", "Бандитки", "Вики Кристина Барселона", "Параллельные матери").

Синопсис. Брак Джо и Анджелы держится на волоске. Но после того, как они приглашают на ужин своих таинственных соседей с этажа выше, вечер принимает совершенно непредсказуемый поворот.

