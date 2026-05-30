Украинский фильм '200 метров до Андреевки' получил премию 'Эмми'

Лента оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова – "200 метров до Андреевки" получил награду на престижной ежегодной премии News & Documentary Emmy Awards. Проект победил в номинации "Лучшая режиссура документального фильма".

Об этом стало известно из прямого эфира церемонии награждения триумфаторов "Эмми". Стоит заметить, что украинская документальная кинокартина получила номинацию в шести категориях: "Лучший документальный фильм", "Лучший документальный фильм о современных событиях", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура документального фильма", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", но победила в одной.

Мстислав Чернов не смог присутствовать на торжественном мероприятии из-за "чрезвычайных семейных обстоятельств", однако его мощное обращение к аудитории передала продюсер ленты Мишель Мизнер, которая вместе с оператором Александром Бабенко забрала награду.

"Каждый день украинские города обстреливают, а гражданские погибают от ракет и бомб. Они прячутся, защищают своих детей, тушат пожары и дают отпор. Именно об этом наш фильм. Мы пережили предательства и нападения, но выжили. Украинцы больше не жертвы. Мы имеем собственный голос и возможность действовать. Ко всем в этом зале, моим чрезвычайным коллегам: мы имеем силу показать, что значит бороться за справедливость, проявлять сочувствие и оставаться хорошим человеком", – передала слова Чернова продюсер.

Главную награду вечера получил проект "Премьер-министр", что рассказывает о новозеландском политическом деятеле Джасинде Ардерн. Лента победила в номинациях "Лучший документальный фильм" и "Выдающийся документальный фильм о политике и правительстве".

Что известно о проекте "200 метров до Андреевки"

Документальная кинокартина подробно отражает события на линии фронта и процесс освобождения украинскими защитниками села Авдеевка под Бахмутом. Мстислав Чернов вместе с коллегами сопровождали бойцов на позициях, чтобы зафиксировать все жуткие события войны.

Процесс создания ленты "200 метров до Андреевки" начался еще в сентябре 2023 года, когда воины ВСУ проводили контрнаступление в Донецкой области. Большую часть кадров режиссер получил благодаря специальным бодикамерам, которые были вмонтированы в шлемы военных.

