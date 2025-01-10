Украинский актер спонтанно обратился к россиянам в сериале Джорджа Клуни: режиссер был в восторге от его реплики. Видео

Украинский актер Александр Рудинский в сериале Джорджа Клуни "Агентство", где сыграл военного Сашу Бутенко, выполняющего задания под прикрытием врача, спонтанно обратился к россиянам в одном из эпизодов. Вопреки его опасениям, режиссеру очень понравилась реплика.

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Актер признался, что это был его самый большой зарубежный проект, в котором он когда-либо снимался. Александр предстал в четырех эпизодах, а подробностями о запоминающемся случае на площадке он рассказал в интервью на YouTube-канале "Розмова".

По словам Рудинского, над шпионским триллером, в котором также снялся Майкл Фассбендер, работали пять режиссеров, среди которых были Джо Райт ("Гордость и предубеждение"), Филипп Мартин (сериал "Корона") и Нил Бергер ("Иллюзионист" и "Дивергент").

"Джо Райт рассматривал все идеи, которые я предлагал, и даже придумал сцену, которой не было в сценарии. Я сделал жест – Ukraine forever free (Украина навсегда свободная. – Ред.), которого не должно было быть в сценарии, – сообщил актер. - Есть кадр, где я выбиваю стекло и кричу: "Слава Украине! С*ки", – когда мы проезжаем российский блокпост. Пиротехники должны были зарядить взрывчатку на заднее стекло, и оно взорвалось, но не до конца. Я в этом дубле начал разбивать это стекло автоматом, и это придало какой-то напряженности, освежило".

После этого актер вышел из машины и начал очень волноваться из-за того, будет ли режиссер переснимать дубль. Однако Райт его заверил, что был в восторге от этой реплики.

"Он говорит: "Нет-нет, отличная работа, все оставляем". И он этот дубль взял в монтаж. Это очень приятно, – добавил Рудинский. – Я переживал, будут ли они вставлять такие фразы, как "Слава Украине!", хотя в сценарии в 10-й серии у меня было прописано в репликах моего героя: "Слава Украине". Там настолько удачно все прописано. Я когда прочитал эти реплики, сказал: "Вау! Это – сцена мечты".

Премьера сериала на сервисе Paramount+ with Showtime состоялась 29 ноября. Зрители сразу же обратили внимание на реплику героя, которого сыграл Александр Рудинский:

"Это мед для ушей, спасибо за рекомендацию на вечер пятницы".

"Один из продюсеров сериала – Джордж Клуни. Он вместе с женщиной пытаются бороться с рашистской пропагандой".

"Грэмми" за эту сцену с автоматом".

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