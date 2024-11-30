Александр Рудинский снялся в шпионском сериале Джорджа Клуни 'Агентство': кого сыграл актер

28-летний актер Александр Рудинский сыграл в шпионском многосерийном триллере "Агентство", продюсером которого стала американская знаменитость Джордж Клуни. Премьера первых двух эпизодов состоялась 29 ноября на стриминговом сервисе Paramount+, а увидеть отечественного артиста, воплотившегося в роль украинского военного, зрители смогут во втором, третьем, девятом и десятом выпусках.

Видео дня

О своем участии в создании фильма звезда рассказал в интервью для Harpers Bazaar. Он признался, что когда смог получить роль в кинокартине, очень обрадовался этой возможности.

"О кастинге мне рассказала моя агент. Сначала я проходил несколько туров самопроб, а потом имел Zoom-встречу с режиссером. Когда узнал, что получил роль, был очень счастлив, но одновременно волновался. Было много организационных моментов. Но в общем я был в восторге от такой возможности", – поделился знаменитость.

По словам Рудинского, в сериале он воплотился в роль украинского военного Саши Бутенко, выполняющего задания под прикрытием врача как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Украины. Чтобы лучше понять своего персонажа, актер прошел неделю интенсивных репетиций в Лондоне и работал с инструкторами, среди которых были бывшие воины.

Артист признался, хотя и снимался в сериале Джорджа Клуни, ни разу не смог его увидеть: "Съемки проходили в Эстонии и Англии, и Клуни не приезжал на площадку. У меня даже не было времени задуматься над этим, потому что был полностью погружен в работу" .

Однако с некоторыми звездными коллегами Александр Рудинский все же встретился. Так в отеле он пересекся с Ричардом Гиром, сыгравшим главную роль в ленте.

По мнению звезды, сериал действительно стоит внимания мировой аудитории, ведь над его созданием работало много выдающихся личностей. Режиссерами стали Филипп Мартин и Джо Райт, а среди актерского состава оскароносный Джеффри Райт и Майкл Фасбендер.

"Что для меня особенно важно, это тема Украины, которая проходит линейно через весь сюжет. Мой персонаж является частью этой линии, особенно во второй, третьей, девятой и десятой сериях. Есть одна сцена, где мой герой решается на поступок, который, наверное, мечтают все украинцы. Хотелось бы, чтобы подобное случалось не только в кино, но и в реальной жизни", – отметил знаменитость.

Триллер "Агентство" – это адаптация французского сериала "Бюро легенд", выходившего с 2015 по 2020 год. История рассказывает об агенте ЦРУ с кодовым именем "Марсианин", который работает в загадочном отделе, что отвечает за подготовку и работу с разведчиками на долгосрочных миссиях. В течение шести лет он выполнял задачи под прикрытием, но внезапно его вызвали в головной офис в Лондоне.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Александр Рудинский сыграл в сериале от Netflix "Декамерон" и показал фото со съемочной площадки в Италии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!