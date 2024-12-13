Украинская кастинг-директор шокировала, как известный голливудский продюсер хотел выдать россиян за украинцев

Украинская кастинг-директор Алла Самойленко поделилась возмутительной историей, которая показывает, что, к сожалению, далеко не все иностранные деятели культуры готовы отказываться от участия граждан РФ в своих проектах. Более того, некоторые имеют цель выдать россиян за украинцев, как это сделал голливудский продюсер Даррен Аронофски.

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На своей странице в Facebook кастинг-директор рассказала, что определенное количество времени назад узнала от своей знакомой, что известный представитель индустрии посмотрел фильм отечественного производства и увлекся игрой актера из Украины. Как раз в это время он проводил кастинг на двух персонажей ленты "Caught Stealing" ("Пойман на воровстве"), поэтому у украинских актеров был шанс попасть в масштабный проект. Сначала Самойленко обрадовалась возможности стать частью этого действа, однако впоследствии ее настроение кардинально изменилось.

"Я отправила достаточно большую подборку актеров-украинцев соответствующего типажа с указаниями, где именно в это время находятся актеры и есть ли у них возможность пересекать границу, если они в Украине. И на этом коммуникация прервалась. Казалось, сама идея умерла и логистические трудности с украинскими актерами охладили любопытство и уже ничего не будет. И все же, через некоторое время коллега вернулась и не просто так, а с фантастическим предложением, заплатить солидную сумму денег за мою работу, с текстами на пробы и со списком актеров, которых они хотели бы просмотреть на самопробах", – написала женщина.

По словам Аллы Самойленко, когда она открыла перечень желаемых звезд, то потеряла дар речи. Там было указано около сотни имен, среди которых украинских было не больше 10, а вот большинство составили россияне. Как отметила кастинг-директор, в списке она увидела как тех граждан РФ, которые выехали из страны-агрессора в Европу, так и тех, кто остался в государстве и активно участвует в пропагандистских лентах. Больше всего ее поразило то, что возле многих фамилий россиян была заметка, где указали, как они относятся к тому, что им придется играть украинцев.

Со временем Самойленко выяснила, что в основу кинокартины "Caught Stealing" легло одноименное произведение Чарли Хьюстона, достаточно популярное в США. В работе главными антагонистами были русские, однако в сценарии ленты Даррена Аронофски они по неизвестным причинам стали украинцами.

"Едва удержавшись от мгновенного ответа, после разговора с продюсером-инициатором этого действа, я написала спокойное и взвешенное письмо, где объяснила, почему я не могу оправдать их ожиданий и найти всех тех россиян из списка. Объяснила, что их ожидания, что господа Клички бросят все и побегут радостно сниматься в Голливуде, пусть даже у такого именитого режиссера, – не соответствуют действительности, поскольку они – действующие политики. Объяснила, что Иван Дорн, хоть и украинец по паспорту, сидит в России, а наш новоиспеченный олимпиец, один из победителей соревнований по греко-римской борьбе, не сможет покинуть свои тренировки, чтобы поехать сниматься в кино. А главное, спросила, почему написанные россиянами, антагонисты превратились в украинцев в сценарии? Какой такой в этом тайный смысл? И почему украинцев они ищут среди россиян, большинство из которых поддерживает политику своего государства-агрессора?" – поделилась эмоциями женщина.

Ответ Алла Самойленко получила с заметной задержкой. Однако в письме ее коллега объяснила, что запрос продюсеров был на поиск и россиян, и украинцев, поскольку окончательно не решено, кем должны быть персонажи "Павел" и "Алексей". В конце концов кастинг-директор предложила отечественным звездам принять участие в самопробах, чтобы иметь возможность заявить о себе. И все же роли в фильме Даррена Аронофски получили актеры из РФ, а именно Юрий Колокольников и Никита Кукушкин. К тому же, Самойленко выяснила, что рекомендацию им написала Анна Кеворкова, которая сотрудничала с литовским режиссером Марюсом Вайсбергом, который живет на два города – Москву и Лос-Анджелес.

"И главное, что я вынесла из этого интересного, но морально изнуряющего приключения – даже эта либеральная тусовочка ничего не понимает о причинах и характере нашей борьбы за существование", – отметила кастинг-директор, – "разницу между украинцами и россиянами они не отстреливают, отказываться от стереотипов восприятия не собираются".

На сайте IMDb среди перечня актеров можно увидеть Никиту Кукушкина, который сыграет Павла, и Юрия Колокольникова, хотя напротив его имени не указан ни один персонаж. К тому же в ленте появится герой "русский солдат", который может указывать на то, что у антагонистов все же будет русское происхождение.

Стоит отметить, что определенную приверженность жителям РФ Даррен Аронофски продемонстрировал еще в 2019 году. Тогда он подтвердил отношения с российской актрисой Аглаей Тарасовой. Слухи об их романе появились еще в 2018-м, когда звезды весь вечер провели в компании друг друга на свадьбе общего знакомого.

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