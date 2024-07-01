'Тихое место: день первый'. Почему фильм ужасов об апокалипсисе стал душевным блокбастером

Американский фильм ужасов режиссера Майкла Сарноски по сценарию Джеффа Николса "Тихое место. День первый" (оригинальное название "A Quiet Place: Day One"), основанный на оригинальной истории Джона Кразински, вышел в прокат в Украине 28 июня. В главных ролях Люпита Нионго и Джозеф Квинн.

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"Тихое место. День первый" начинается с треска, буквально. Когда больную Сэм (Люпита Нионго) и ее группу хосписа отправляют на прогулку в Нью-Йорк, они оказываются на нулевой точке вторжения кровожадных пришельцев, приземляющихся под огненным потоком метеоритов, пишет о сюжете премьеры. То, что не уничтожено метеорами, разрывают инопланетяне, которые немедленно начинают атаковать все издающее шум, пишет о сюжете фильма Inverse.

Сэм, вместе с еще одним уцелевшим – Эриком (Джозеф Квинн), пытается ориентироваться в новом молчаливом мире. Эмоциональное состояние главной героини является движущей силой этого приквела. Здесь, равно как и в оригинальном фильме, присутствуют гигантские пришельцы, веретенообразные коричневые паукообразные существа, однако вместо буколической семейной фермы и маленького городка из первых фильмов, приквел представляет новую пару главных героев, с которыми вы глубоко свяжете себя в течение этого ужасного дня в Нью-Йорке, пишет BBC.

В приквеле Сарноски сместил фокус из ценностей выживания, семьи и сообщества, которые сформировали фильмы Кразински, на нечто более нигилистическое, но поразительное. Как пишет Empire Online "Тихое место: Первый день" не может похвастаться свежестью концепции первого фильма, но, если говорить о чистой эмоциональной отдаче, это самое большое удовольствие из серии.

"День первый" – это прекрасно реализуемая эмоциональная история, благодаря увлекательной игре Ньонго и Квинна приквел никогда не бывает неинтересным. Но два фильма Кразинские установили высокую планку. Они бесконечно напряжены и полны отчаянного желания родителей защитить своих детей. "День первый" обновляет концепцию серии, однако недостаточно держит в напряжении.

Если вы поклонник первого "Тихого места" и ожидаете еще один невероятно напряженный научно-фантастический фильм ужасов, скорее всего, вы будете разочарованы таким рефлексивным и тихим блокбастером. "День первый" превосходит ожидания относительно того, каким должен быть фильм "Тихое место" и настоящий блокбастер, и предлагает что-то гораздо более трогательное и щемящее. Это потрясающий синтез видения арт-хаусного режиссера с франчайзинговым кинопроизводством, и в результате получается душевный блокбастер, не похожий ни на одного из его современников.

По версии кинокритиков Rotten Tomatoes у фильма "Тихое место: день первый" рейтинг 84%. А на сайте imdb.com приквел имеет рейтинг 6.8/10.

По подсчетам студии в воскресенье, приквел заработал примерно 53 миллиона долларов за первые выходные в кинотеатрах Северной Америки, заняв второе место в чартах. Первое место пока уверенно держит грандиозный фильм Disney и Pixar "Наизнанку 2".

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