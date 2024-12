They will rock you: 5 биографических фильмов, которые стоит увидеть каждому киноману

Почему стоит находить время на байопики (биографические фильмы)? Не только для того, чтобы узнать больше об исторических фигурах (их внутренних трансформациях, мечтах, цене успеха/поражения и т.п.) и об эпохах, в которых они жили. Еще это шанс взглянуть на собственную жизнь под другим углом... Они задают вопросы, резонирующие с каждым из нас: как добиваться целей, как преодолевать трудности и как искать баланс между амбициями и человечностью.

Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку самых интересных, по нашему мнению, байопиков. Здесь каждый найдет то, что ближе по душе.

1. "Оппенгеймер" (Oppenheimer; 2023)

Страны: США, Великобритания

Режиссер: Кристофер Нолан

Продолжительность: 180 мин

Может ли научный прорыв стать угрозой всему человечеству? Да. Именно об этом говорится в фильме об американском физике-теоретике и физике-ядерщике Джулиусе Роберте Оппенгеймере (актер – Киллиан Мерфи), которого прозвали "отцом атомной бомбы". Вы увидите разнообразный спектр его эмоций: от триумфа через научное открытие до нравственных сомнений и тяжелой ответственности за сотворенное.

2. "Линкольн" (Lincoln; 2012)

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

Продолжительность: 150 мин

Фильм рассказывает о последних месяцах жизни 16-го президента США Авраама Линкольна, который, в частности, боролся за отмену рабства и за сохранение единства нации во время Гражданской войны. Здесь есть и политические маневры, и закулисные договоренности, и острые дискуссии, что разворачивались в Палате представителей... Главного героя сыграл английский актер Дэниел Дэй-Льюис. Он сумел мастерски передать особенности манер и многогранность характера Линкольна, за что получил "Оскар".

3. "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything; 2014)

Страна: Великобритания

Режиссер: Джеймс Марш

Продолжительность: 123 мин

Окунитесь в трогательную историю любви, которая разворачивается на фоне ежедневных вызовов и грандиозных научных открытий. Стивен Хокинг, молодой и талантливый физик, страстно влюбляется в Джейн, которая позже становится его опорой в борьбе с неизлечимой болезнью (боковым амиотрофическим склерозом)... Передвижение в колесном кресле, полная потеря речи и паралич не остановили стремления исследователя разгадать наиболее волнующие для него тайны мира.

Фильм снят на основе книги "Путешествие в бесконечность. Моя жизнь со Стивеном: настоящая история теории всего" авторства Джейн Хокинг, писательницы и языковеда, которая более 30 лет была в браке с легендарным физиком.

4. "Стив Джобс" (Steve Jobs; 2015)

Страны: США, Великобритания

Режиссер: Дэнни Бойл

Продолжительность: 122 мин

Много лет личность и жизнь Стива Джобса, основателя корпорации Apple Inc., были окутаны мифами и сплетнями. Этот фильм расскажет вам правду о противоречивой натуре этого гения, о трудностях, с которыми он сталкивался на пути к успеху, и о том, как он из презентаций научился делать зрелищные шоу. Только посмотрите на актерский каст (например, Майкл Фассбендер, Кейт Уинслет, Сет Роген, Джефф Дэниелс и Кэтрин Уотерстон) – и вы поймете, что этот байопик точно стоит внимания.

5. "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody; 2018)

Страны: США, Великобритания

Режиссеры: Брайан Сингер, Декстер Флетчер

Продолжительность: 134 мин

Эта драма рассказывает о 15 годах из жизни Фредди Меркьюри, харизматичного фронтмена рок-группы Queen: от создания коллектива и поиска музыкантами уникального стиля до легендарного выступления на фестивале Live Aid в 1985 году. В центре сюжета (который благодаря динамичности will rock you) – триумфы, падения, внутренние конфликты и душевные поиски Фредди.

