'Субстанция': украинцы оставили отзывы о хорроре с Деми Мур и рассказали, чего им не хватило. Трейлер

Накануне в кинотеатрах Украины вышел долгожданный хоррор "Субстанция" с известной голливудской актрисой Деми Мур в главной роли. Отечественные ценители триллеров уже успели увидеть фильм, получивший награду за лучший сценарий на фестивале в Каннах, а также 13-минутные аплодисменты.

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Как сообщали создатели фильма, "Субстанция" будет пугать зрителей не привидениями и монстрами. Снятая в стиле "боди-хоррора" кинокартина поразит аудиторию сюжетными поворотами, скримерами и жуткими изменениями в теле человека. Несмотря на предупреждение о чувствительном контенте, украинцы утверждают, что на самом деле фильм не такой и страшный, лишь некоторые сцены изображали обещанную жестокость. Своими мнениями киноманы поделились на платформе Х и Facebook.

Как отметили в своих рецензиях пользователи, "Субстанция" – это изображение внутренней борьбы, неприятие себя и своего тела, стремление к вечной молодости и страха неизбежного старения. Фильм стирает границу между реальностью и ужасом, переплетающимся в картине и дающим ее зрителям чувство постоянной тревоги. Киноманы единогласно заявляют – фильм имеет глубокий смысл и играет на контрастности эмоций. От смеха до тревоги, создатели "Субстанции" изобразили сатиру на шоубиз и общественные стандарты красоты, в погоне за которыми можно потерять контроль над собой.

Украинцы отметили отличную игру Деми Мур и Маргарет Квелли. Пользователи считают, что это лучший фильм 61-летней актрисы, в то время как ее 29-летняя коллега показала невероятный перформанс, который никого не оставил равнодушным.

Напомним, фильм "Субстанция" рассказывает о 50-летней звезде по аэробике, потерявшей популярность из-за своего возраста. Продюсеры телешоу советуют главной героине принять свое старение. Но вдруг тренер находит удивительное решение проблемы – экспериментальную субстанцию, которая дарит молодость. Эффект вещества длится недолго и приводит к страшным последствиям.

Критики высоко оценили фильм вскоре после его премьеры на Каннском кинофестивале. На сервисе Rotten Tomatoes рейтинг составляет 91%, а на платформе IMDb – 7,9 балла из 10 возможных.

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