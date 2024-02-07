Стало известно, кто заменит скандального Милоша Быковича в сериале 'Белый лотос' после зрительских жалоб и МИД Украины

В новом третьем сезоне комедийно-драматического сериала "Белый лотос" от HBO скандального серба Милоша Быковича заменит болгарский актер Юлиан Костов, известный ролью в телесериале "Тень и кость". Пророссийский Быкович вынужден был покинуть проект 3 февраля после критики зрителей и Министерства иностранных дел Украины незадолго до начала съемок.

В Instagram Юлиан Костов рассказал о своем восторге от приглашения в "Белый лотос", который будут снимать на островах Самуи, Пхукет и Бангкок в Таиланде. За последнее десятилетие актер создал свою карьеру в Великобритании, выполняя роли на английском, а также испанском (в фильме "Пиарница"), итальянском (в фильме "Back"), польском (в фильме "Дикий Билл") и румынском (в фильме "Храм"), сообщает Deadline.

"Ничто из того, что я могу написать, не может передать того, как я чувствую себя. Я просто невероятно счастлив, благодарен и рад присоединиться к этой команде невероятных артистов 3 сезона "Белого Лотоса", – выразил свои эмоции Костов относительно участия в сериале.

Что интересно, актеру частенько приходилось играть роли россиян из-за знаний русского языка: в сериалах "Тень и кость" (роль Федора Каминского), "Берлинская резидентура" (роль Сергея Базарова), "Тредстоун" (роль Юрия Ленева) и в видеоигре Call Of Duty: Modern Warfare III (роль Владимира Макарова).

Стоит отметить, что первый сезон "Белого лотоса", действие которого происходило на Гавайях, получил 20 номинаций на "Эмми" в 13 категориях и заработал 10 статуэток. События второго сезона разворачивались в итальянской Сицилии. Тогда сериал получил 23 номинации на "Эмми" и выиграл всего пять трофеев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– сперва стриминговая компания HBO опубликовала список актеров, которые будут сниматься в новом сезоне "Белого лотоса". Среди них зрители заметили уроженца Сербии и поклонника "русского мира" Милоша Быковича и поэтому заявили, что будут бойкотировать сериал;

– впоследствии Министерство иностранных дел Украины также отреагировало на участие в сериале пророссийского актера, но ответа от HBO не получило.

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