Сравнивают с 'Ножи наголо': вышел новый детектив 'Убийство перед вечерней'

Британские критики называют новый сериал "Убийство перед вечерней" (Murder Before Evensong) одной из лучших телевизионных премьер сезона. Его сравнивают с культовыми "Ножами наголо" и классическими экранизациями Эркюля Пуаро.

Критики называют сериал "новым словом в жанре уютного детектива" – он сочетает британский юмор и неспешную интригу. На Rotten Tomatoes сериал получил 88% положительных отзывов, а на IMDb – 6,8/10.

Сериал основан на одноименном романе британского писателя и священника Ричарда Коулза. События разворачиваются в маленьком английском городке в 1980-х годах.

В центре сюжета – Даниэль Клемент, настоятель местной церкви, который случайно оказывается в роли детектива после того, как в храме находят тело убитого мужчины.

Расследование постепенно раскрывает темные стороны провинциальной жизни – скрытые обиды, старые тайны и лицемерие под маской благочестия.

Главную роль исполнил Мэтью Льюис, известный миллионам зрителей как Невил Лонгбот из фильмов о Гарри Поттере.

Среди актеров также:

Аманда Редман;

Амит Шах;

Адам Джеймс;

Меган Тредвей.

Сценарий написал Ник Хикс-Бичем, который ранее работал над "Чисто английскими убийствами". Режиссером стал Дэвид Мур.

Премьера состоялась на британском телеканале Channel 5, где уже доступны первые четыре эпизода. Новые серии выходят каждый понедельник.

Критик Крис Стивенс из Daily Mail отметил, что ""Убийство перед вечерней" имеет все шансы стать долговременным сериалом, ведь сочетает атмосферу классического британского детектива с современной иронией".

А Меган Булл из Radio Times подчеркнула "достойный и неожиданный финал, который удерживает интригу до последних минут".

