Последний фильм 'Форсаж' могут отменить: в чем проблема

Создатели кинофраншизы "Форсаж", которая стартовала в 2001 году, пообещали фанатам грандиозное завершение истории в одиннадцатом фильме. Однако финансовая стратегия студии Universal, которая выпускает эту серию фильмов, может помешать воплощению данных планов.

Как пишет издание ITC со ссылкой на Wall Street Journal, студия требует от команды ленты сокращения запланированных расходов. Несмотря на то, что пока "Форсаж 11" еще не имеет утвержденного сценария и большинство актеров до сих пор не подписали соглашения на участие в проекте, его приблизительный бюджет уже известен. Продюсеры стремятся получить на съемки 250 миллионов долларов. Тогда как боссы Universal готовы рассмотреть запуск проекта только в случае, если сумму уменьшат на 20%.

Опасения студии связывают с тем, что сборы десятого "Форсажа" оказались ниже, чем надеялись. Лента "Форсаж Икс", которая вышла в 2024 году, собрала в мировом прокате 705 миллионов долларов при бюджете в 340 миллионов и финишировала с убытком. Это наименьшая касса для фильмов этой серии за последние 10 лет. И хотя лента завершилась клифхенегом, ее продолжение может не получить зеленый свет, если не удастся оптимизировать бюджет.

По подсчетам экспертов, последние три фильма франшизы обошлись Universal в 1,1 миллиарда долларов. А совокупные сборы франшизы на данный момент составляют 7,3 млрд. Больше всего в кассу принес "Форсаж 7", который собрал в прокате 1,5 млрд.

Издание отмечает, что новые экономические реалии заставляют голливудские студии проявлять дополнительную осторожность с высокобюджетными проектами. Чтобы окупиться, им нужно собирать втрое больше своего бюджета, что непросто, когда вложения достигают таких сумм, как четверть миллиарда долларов. "В то время, когда даже такие популярные франшизы, как MCU, не могут вернуться к допандемическим кассовым показателям, риски неутверждения гигантского бюджета выше, чем когда-либо", – говорится в материале WSJ.

Ранее планировалось, что "Форсаж 11", который завершит историю основной линейки фильмов во франшизе, выйдет в текущем, 2025 году. Однако пока проект даже не получил зеленый свет.

Тем не менее, ключевой актер и продюсер франшизы Вин Дизель не теряет надежды реализовать задуманный финал. Он постоянно подбрасывает фанатам разные интересные тизеры – то обещает возвращение старых персонажей, то рассказывает о планах на женскую версию, то даже размышляет о трилогии-завершении. В то же время инсайдеры утверждают, что студия Universal, хоть и не планирует прощаться с этой вселенной, все же больше склоняется к не таким дорогим проектам – новым спинофам для отдельных персонажей и телесериалу.

