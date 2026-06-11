Сиквел фильма 'Социальная сеть': трейлер и когда дата премьеры

Сенсационная драма Дэвида Финчера "Социальная сеть", которая задокументировала стремительный взлет Facebook, наконец-то получит продолжение. Спустя шестнадцать лет после выхода фильма о безжалостном мире IT студия Sony Pictures выпускает ленту "Социальное расплата", и уже представлен первый ее трейлер.

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Новая история так же сосредотачивается на компании, которая разрабатывает эту онлайн-платформу, но в центре внимания на сей раз шокирующие разоблачения, которые всплыли на поверхность, когда платформа превратилась в глобальную движущую силу. Мировая премьера "Социальной расплаты" намечена на 9 октября.

В фильме сыграли Майки Мэдисон, Джереми Аллен Уайт, Билл Берр и Джереми Стронг. Стронг перенимает роль основателя Facebook Марка Цукерберга от Джесси Айзенберга, который играл главного героя в оригинальной картине.

Сценарист оригинальной ленты Аарон Соркин, получивший за свою работу "Оскар", возвращается к франшизе. На этот раз он не только написал скрипт, но и выступил режиссером.

Фильм рассказывает реальную историю бывшего инженера Facebook Фрэнсис Хауген (Мэдисон) и репортера издания Wall Street Journal Джеффа Горвица (Уайт), чьи журналистские расследования разоблачили внутренние исследования и процессы принятия решений в компании. Результатом их работы стал "Архив Facebook" (The Facebook Files) – серия расследований 2021 года, которая описала пагубное влияние соцсети на подростков и ее роль в распространении дезинформации, в частности контента, связанного с политическим насилием.

Когда трейлер впервые представили на нынешнем CinemaCon – ежегодном съезде владельцев американских кинотеатров, – Соркин объяснил, почему он почувствовал потребность создать сиквел к своей корпоративной драме 2010 года. "Нет ни одной жизни, которой бы не коснулся алгоритм Facebook, и это влияние сформировало все вокруг. Поэтому пришло время сказать больше", – цитирует Соркина издание Variety.

"Социальная сеть" имела успех как у зрителей, так и у критиков. Лента собрала 226 миллионов долларов в мировом прокате и была номинирована на восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм. Лента завоевала три статуэтки и с тех пор считается одним из самых влиятельных голливудских киновоплощений технологической индустрии.

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