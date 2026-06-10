'Энола Холмс' возвращается: вышел трейлер третьего фильма

Netflix показал трейлер третьего фильма про Энолу Холмс – младшую сестру знаменитого детектива Шерлока Холмса. К главной роли возвращается Милли Бобби Браун, которая уже дважды воплощала сообразительную и независимую героиню.

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Премьера фильма на стриминговой платформе запланирована на 1 июля. На этот раз история перенесет зрителей за пределы привычного Лондона.

О чем будет третья часть

События нового фильма будут разворачиваться на Мальте. Из трейлера понятно, что по прибытии героиня быстро окажется в центре опасного дела.

Эноли придется разбираться с новой загадкой, которая окажется значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. По сюжету частный детектив попадает в настоящее гнездо гадюк, где ей придется полагаться не только на ум, но и на собственную решимость.

Отдельное внимание в третьей части уделят личной жизни героини. Энола должна научиться балансировать между новым делом, опасностью и следующим этапом собственных отношений. Именно это может сделать фильм не только детективным приключением, но и историей взросления.

Кто работал над фильмом

Режиссером третьей части стал Филипп Барантини. Он известен работой над криминальной драмой "Юношество", которая привлекла внимание зрителей и критиков.

К работе над сценарием вернулся Джек Торн. Он также работал над первыми двумя фильмами франшизы, так что новая часть должна сохранить знакомый стиль истории о Эноле Холмс.

В основу сюжета снова легли книги Нэнси Спрингер. На этот раз создатели обратились к роману "Тайны Энолы Холмс", который продолжает историю молодого детектива и ее самостоятельных расследований.

Кто появится в главных ролях

Главную роль в фильме снова исполняет Милли Бобби Браун. Также к роли Тьюксбери возвращается Луис Партридж.

В третьей части зрители увидят и знакомых персонажей из семьи Холмсов. Генри Кавилл снова сыграет Шерлока Холмса, а Хелена Бонэм Картер вернется к роли Юдории Холмс – матери Энолы и Шерлока.

В актерский состав также вошел Гимеш Патель, который сыграет доктора Джона Ватсона. Шэрон Дункан-Брюстер исполнит роль Мориарти. По сюжету Шерлока Холмса ждет похищение, поэтому на этот раз знаменитая семья детективов может оказаться в еще более сложной ситуации.

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