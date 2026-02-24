Сериал 'Во все тяжкие' потерял 13-летний рекорд: кто его подвинул

Культовый сериал "Во все тяжкие" на протяжении 13 лет удерживал уникальный рекорд – его эпизод под названием "Озимандиас" единственный в истории телепроектов сохранял на сервисе IMDb идеальный рейтинг в 10 баллов. Но поклонники фэнтези-сериала "Рыцарь семи королевств" положили этому конец.

Как пишет издание ITC, вероятно "Озимандиас" стал жертвой противостояния между фанатами разных проектов, которое называется review-bombing. Оно сводится к тому, что сторонники одного сериала искусственно занижают оценки его основным конкурентам, чтобы поднять в списке IMDb своего фаворита.

Падение рейтинга эпизода "Во все тяжкие" произошло после выхода пятой серии "Рыцаря семи королевств". Эпизод "Во имя матери" действительно получился очень удачным – его назвали одним из лучших во всей вселенной "Игры престолов", к которой относится проект. Сразу после выхода серия тоже в течение короткого времени имела идеальный рейтинг, поэтому фанаты, чтобы закрепить успех, поспешили на страницу "Во все тяжкие", чтобы спустить "Озимандиаса" ниже. На момент написания заметки оба эпизода-конкурента имеют одинаковую оценку 9,5. Похоже, что противоположный фанатский лагерь тоже в долгу не остался.

Несмотря на то, что в списке IMDb указываются лишь десятые части балла, для формирования рейтинга учитывается более точная оценка. Она формируется на основе отзывов зрителей – написать свое ревью и выставить балл по десятибалльной системе может каждый желающий. Из полученных оценок система выводит среднее арифметическое, которое и публикуется на соответствующей странице каталога. Однако пользователи видят лишь одну цифру после запятой – десятые, тогда как для рейтинга учитываются сотые и даже тысячные.

Эксперты указывают, что падение рекорда "Во все тяжкие" подчеркивает влияние активности фанатов на рейтинги в современной цифровой среде и ставит под сомнение их объективность. Кампании, похожие на этот review-bombing могут манипулировать оценками и искажать реальную картину в угоду текущим прихотям сторонников различных проектов.

