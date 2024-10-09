Как живут актеры 'Форрест Гампа' через 30 лет после премьеры: Том Хэнкс стал идеальным семьянином, а Робин Райт – звездой DC

30 лет назад состоялась премьера культового фильма американского режиссера Роберта Земекиса – "Форрест Гамп". История о чудаковатом парне из Алабамы, рассказывающем о своей жизни каждому рядовому, приобрела бешеную популярность как среди зрителей во всем мире, так и критиков.

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В момент первопоказа "Форрест Гамп" стал самой кассовой кинокартиной года в Америке, а в дальнейшем получил шесть премий "Оскар". Актеры, сыгравшие главные роли в популярной ленте, стали любимцами публики, а некоторые кардинально изменили жизнь. OBOZ.UA решил подробнее рассказать о появившихся в фильме звездах.

Том Хэнкс

После появления в оскароносном "Форрест Гампе" актер и продюсер Том Хэнкс стал любимцем миллионов. Он играл главные роли в самых кассовых фильмах, среди которых: "Аполлон-13", "Зеленая миля", "Код да Винчи" и многие другие. Кроме того, что 68-летний артист достиг безумной популярности, он стал идеальным семьянином. Звезда женился на актрисе Рите Уилсон, с которой воспитывает двоих детей – Честера и Трумэна. Знаменитость также заботится о своем сыне Колине от первого брака с Самантой Льюис. Актер почти не появляется на страницах желтой прессы, а его хобби – коллекционирование печатных машинок, на которых периодически создает маленькие произведения.

Робин Райт

Всемирную узнаваемость актрисе принесла роль Дженни Каррен в легендарной ленте "Форрест Гамп". Она громко заявила о своей талантливой актерской игре, а со временем стала звездой лент, снятых по комиксам о супергероях DC. В августе 2018 года Робин Райт тайно вышла замуж за младшего избранника Климента Жиро. У знаменитости есть двое детей: дочь Дилан Фрэнсис Пенн и сын Хоппер Джек от первого брака.

Гэри Синиз

Снявшись в фильме "Форрест Гамп", Гери Синизу удалось зарекомендовать себя в Голливуде. Когда-то неизвестный артист театра стал востребованным актером, играющим главные роли в самых популярных лентах. Вместе с женой, Мойрой Гаррис, звезда воспитывает двух дочерей: Софи и Эллу. В начале этого года супруги постигли горе: их сын Макканн Энтони Синиз умер от редкой формы рака – хордомы, поражающий позвоночник.

Салли Филд

Воплотившись в роль матери Форрест Гампа, актриса впала в душу многим зрителям. Салли Филд была трижды замужем, однако ни один из ее браков не длился слишком долго. Она имеет троих детей от разных мужчин. В последние двадцать лет актриса не вступала в новые отношения, отмечая, что ей абсолютно комфортно быть самой.

Майкелти Уильямсон

Феерическое появление в культовом фильме стало началом успешной карьеры Майкелти Уильямсона. Сегодня он участвует в разножанровых фильмах и сериалах, подтверждая свою талантливую игру. Несмотря на то, что не все работы с участием актера становятся коммерчески успешными, он всегда получает одобрение критиков. Звезда женат на Сондре Сприггз, с которой воспитывает двух дочерей: Николь и Майю.

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