С Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон: вышел трейлер долгожданной экранизации 'Верити'

Полин Хувер – американская писательница, три экранизации романов которой подряд становились настоящими кинособытиями. Но повезет ли ей в четвертый раз? Намек дает трейлер к фильму "Верити" с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон в главных ролях.

Ролик обнародовала компания Amazon MGM, которая занимается производством фильма. Студия стала четвертой правообладательницей на произведения Хувер. Предыдущие ленты "Все закончится на нас", "Воспоминания о нем" и "Сожалея о тебе" имели большой успех в прокате и принесли своим создателям немало денег. "Верити" начнет свой путь к сердцам зрителей 2 октября.

По сюжету, героиня Дакоты Джонсон, начинающая писательница Лоуэн Эшли, получает предложение завершить последнюю книгу известного автора бестселлеров Верити Кроуфорд – ее играет Энн Хэтэуэй. После несчастного случая та потеряла возможность писать самостоятельно. Во время работы над этим проектом Лоуэн находит тревожную незавершенную рукопись, которая заставляет ее усомниться в психическом состоянии Верити. Пикантности ситуации добавляет то, что муж прикованной к постели писательницы Джереми Кроуфорд (Джош Гартнет) начинает с девушкой роман.

В официальном тизере мы видим, как Лоуэн в шелковом халате украдкой ходит по дому семьи Кроуфорд. Она подходит к Джереми и начинает его целовать. Однако в момент поцелуя девушка замечает на своих губах кровь и осознает, что происходит что-то очень страшное. Оказывается, она целует вовсе не Джереми, а саму Верити. А дальше мы слышим голос искалеченной писательницы, который говорит: "Впереди тьма".

Кроме основной троицы актеров, в касте фильма задействованы также Брэди Вагнер, Асель Сванго и Даниэль Эчеваррия. Увидим на экране мы также и украинскую балерину и актрису Ирину Дворовенко. Режиссером ленты стал постановщик оскароносного фильма "Глаза Тэмми Фей" Майкл Шоуолтер. А сценарий написал шоураннер нашумевшего сериала "Притворство" Николас Антоска.

