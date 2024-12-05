Рекорд кассовых сборов и запрет в Кувейте: чем успел удивить фильм 'Злая: Сказка о ведьме Запада', от которого в восторге критики

Фэнтезийная мелодрама "Злая: Сказка о ведьме Запада" (англ. – 2Wicked"), вышедшая в украинский прокат в конце ноября, уже успела наделать шум в киносообществе. Адаптация известного бродвейского мюзикла, обожаемого американцами, ставит впечатляющие рекорды кассовых сборов и имеет все шансы стать новой классикой.

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Картина переносит зрителей в известную страну Оз. Зеленокожая волшебница Эльфаба (играет Синтия Эриво) поступает на обучение в университет Шиз. Ее соседкой по комнате становится нежная Глинда (в исполнении Арианы Гранде). Разные по нраву студентки быстро находят общий язык. Однако их дружбу ждут испытания, поэтому каждая еще покажет себя.

Запрет в Кувейте

Мировая премьера "Злой" не обошлась без скандалов. В частности, фильм запретили к показу в Кувейте. По информации Variety, причиной могло стать то, что в фильме играют актеры-представители ЛГБТ+ сообщества. В прошлом году в стране отменили прокат культового фильма "Барби", чтобы защитить "общественную этику". Тогда кувейтцы даже пересекали границу, чтобы посмотреть картину.

Это объясняется тем, что Кувейт стал самой строгой страной Персидского залива, когда речь идет о цензуре фильмов – даже больше, чем Саудовская Аравия. В 2023 году Кувейт также запретил фильм ужасов "Поговори со мной" из-за участия в нем транссексуального актера.

Оценка национального совета кинокритиков США и "Оскар"

Мюзикл-блокбастер стартовал в этой гонке за "Оскар", одержав главную победу от Национального совета критиков, пишет The Guardian. Экранизация бродвейского хита была признана лучшим фильмом-претендетом на золотую статуэтку. "Злая" представляет чистую магию, которую кино может принести зрителям, – сказала президент Нацсовета критиков Энни Шульгоф. – Каждая деталь прекрасно продумана и разработана, актеры непревзойденны, а музыка не имеет себе равных – все это вместе создает непревзойденный опыт, подобный никакому другому".

Рекорд кассовых сборов

За рекордные выходные, пришедшиеся на День Благодарения в США, "Злая" стал самым кассовым фильмом в американском прокате, основанным на бродвейском мюзикле. Кинокартина уже собрала 214,3 миллиона долларов за второй уикенд, превзойдя все сборы классического мюзикла "Бриолин" 1978 года, снятого студией Paramount. Ожидается, что вскоре сборы "Злой" составят чуть менее $263 млн.

Фильм в свой первый уикенд побил множество рекордов, среди которых, в частности, лучшие сборы в США ($112,5 млн) и мире ($162,5 млн) для дебютного сюжета, основанного на бродвейском мюзикле. Среди всех мюзиклов в истории американского проката "Злая" имеет все шансы ворваться в топ-5, возглавляемый "Барби" от Warner Bros. ($636,2 млн), "Король Лев" от Disney ($543,6 млн), "Красавица и чудовище" ($504,4 млн), "Книга джунглей" ($364 млн) и "Аладдин" ($355,5 млн) .

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