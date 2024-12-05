Комедии, детективы и фэнтези: IMDb назвал топ-10 самых популярных фильмов 2024 года

Одна из крупнейших киноплатформ IMDb обнародовала список фильмов, которые наиболее часто пересматривали зрители во всем мире. В этом году в десятку лидеров вошли разножанровые ленты, где оказались комедии, хорроры, фэнтези и детективы.

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Большой популярностью среди международной аудитории пользовались продолжения культовых кинокартин, среди которых "Дюна", "Чужой", "Джокер" и другие. Полный список работ можно просмотреть на сайте IMDb.

1. "Дэдпул и Росомаха"

Фильм режиссера Шона Леви раскрывает историю двух супергероев Дэдпула и Росомахи. Первый живет спокойной жизнью, пока его не похитили члены "Управления временными переменами". Ему придется показать свои лучшие умения, чтобы изменить историю Кинематографической Вселенной. В этом ему сможет помочь участник "Людей Икс" Росомаха.

2. "Дюна: Часть вторая"

Фантастический боевик стал продолжением фильма "Дюна", который вышел на мировые экраны в 2021 году. События в картине разворачиваются в пустыне на планете Аракис, где добывают ценное вещество "пряности". Зрители имеют возможность наблюдать за личностным ростом главного персонажа Пола Атрида от чужака до лидера местного народа – фременов.

3. "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

Постапокалиптический боевик, который является приквелом ленты "Безумный Макс: Дорога ярости", раскрывает историю юной Фуриосы. Девушка обитала в небольшом поселении "Зеленое Место Многих Матерей", уцелевшем после многих катастроф. Она жила спокойной жизнью в коммуне, где правили женщины, а основной работой было выращивание персиков и других культур, пока не попала в плен к предводителю банды – Дементусу. Кинокартина раскрывает период взросления Фуриосы, которая планирует отомстить своему похитителю и убийце матери.

4. "Джокер: Безумие на двоих"

Главный герой проекта Артур Флэк находится под круглосуточным наблюдением в психбольнице "Аркхеми". Пока над комиком-неудачником продолжается судебный процесс, он постоянно страдает от издевательств охранников и полноценного одиночества. Однако в один момент все меняется, ведь он встретился с новой пациенткой – Харлин Квинзель.

5. "Чужой: Ромул"

События разворачиваются на пасмурной планете, жители которой никогда не видят солнечного света. Более того, они обязаны существовать в абсолютном рабстве компании Weyland-Yutani. В один миг группа молодежи решает изменить свою жизнь и вырваться из планеты, поскольку в открытом космосе заметила запущенную станцию. Однако после бегства проблемы не закончились, они столкнулись с самой ужасной формой жизни во Вселенной.

6. "Субстанция"

С годами известная звезда Элизабет Спаркл начинает терять свою популярность. Сначала ее все реже приглашают на съемки в фильмах, а затем, на 50-й день рождения, увольняют из популярного фитнес-шоу, чтобы перезапустить проект с младшей ведущей. Из-за всех этих событий Спаркл чувствует себя ужасно, поэтому решается воспользоваться инновационной разработкой, которая должна вернуть красоту и молодость. Однако этот эксперимент обернулся не совсем так, как хотела звезда.

7. "Падение империи"

В кинокартине раскрываются события масштабной гражданской войны, что разгорелась в Соединенных штатах. Сначала несколько регионов выступили с желанием отделиться, после чего эта идея быстро распространилась по всей стране. Журналисты решают снять все события, из-за чего становятся свидетелями преступлений, террора, убийств и героизма.

8. "Битлджюс Битлджюс"

События фильма происходят через 36 лет после завершения первой части. Пережив семейную трагедию, три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Винтер-Ривер. Взрослая главная героиня Лидия до сих пор не может до конца оправиться от встречи с привидением Битлджюсом, и вдруг ее дочь Астрид случайно открывает портал в загробный мир. Как только дух сможет вернуться в мир людей, то устроит полный хаос.

9. "Планета обезьян: Новое царство"

В кинокартине показаны события из далекого будущего, где люди вернулись в период каменного века и одичали. Теперь миром управляют обезьяны, которыми правит Цезарь, окутанный многими историями о легендарных подвигах. Однако в один момент представитель доминирующего вида подверг сомнению все рассказы и решил самостоятельно во всем разобраться. Для этого он обратился к человеческой девочке, которая бы помогла ему понять технологии, которые создали ее предки.

10. "Собиратель душ"

Расследование ряда жестоких серийных убийств входят в тупик, поэтому специалисты вынуждены привлечь в работу молодую агентку ФБР Ли Харкер. У нее хорошая интуиция, поэтому коллеги надеются, что найти злоумышленника получится как можно скорее. Неизвестный на протяжении многих лет совершает жуткие убийства, а на месте происшествий оставляет странные послания. Женщине придется "погрузиться" в мир душегуба, чтобы решить запутанную загадку.

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