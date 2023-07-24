Пять завершенных фильмов, которые никогда не увидят свет: причины могут удивить

Как правило, фильмы снимают с намерением показать их как можно большему количеству зрителей. Но некоторые полностью отснятые киноленты, вероятно, уже никогда не увидят свет.

Видео дня

Для таких работ даже существует специальный термин – "потерянные медиа". OBOZREVATEL рассказывает о самых интригующих проектах.

"Сказки дяди Тома" (1969)

"Сказки дяди Тома" сняла студентка-киновед Пенелопа Сфирис. В фильме сыграл комик Ричард Прайор, который тогда был восходящей звездой и, по слухам, был чрезвычайно предан успеху фильма.

Поговаривали, что эта преданность повлияла на брак Прайора и его жена уничтожила негатив во время большой ссоры. Тем не менее отрывки из фильма гуляют по сети, хотя полная версия так и не увидела свет.

Сфирис сейчас 77 лет, она достигла популярности как режиссер документальных фильмов, также выпустила несколько десятков кинолент, самой успешной стала "Мир Уэйна" (1992). Прайор известен по фильмам "Супермен 3", "Ночи Гарлема" и многим другим, он умер в 2005 году в возрасте 65 лет.

"Слива Дона" (1996)

Этот фильм запрещен в США и Канаде, в нем снялись такие звезды Голливуда, как Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр. Лента повествует о группе друзей, которые каждую неделю собираются в ресторане с разными женщинами. Черно-белая 82-минутная картина наполнена оскорблениями, которые актеры адресовали всем и каждому.

Лео и Тоби считали, что эти кадры негативно скажутся на их репутации и выступили против релиза фильма. После долгих обсуждений стороны договорились не выпускать "Сливу Дона" в США и Канаде, хотя ее показали на Берлинском кинофестивале 2001 года.

"Бэтгерл" (2022)

Супергеройский фильм "Бэтгерл" планировался к выходу в декабре 2022 года на HBO Max, но неожиданно был снят с производства. Его бюджет оценивался примерно в 90 млн долларов, и для фанатов супергероев это стало настоящим шоком. Фильм рассказывает о девушке, решившей пойти по стопам Бэтмена и помогать бороться с преступностью.

За плечами съемочной группы были месяцы съемок. По словам инсайдеров, фильм не соответствовал планам Warner Bros. Discovery, где рассчитывают на дорогостоящие кинотеатральные фильмы. А по данным New York Post, первоначальные тестовые показы фильма вызвали крайне плохие отзывы зрителей, и киностудия решила не наносить урон "Расширенной вселенной DC".

"Фантастическая четверка" (1994)

Невышедший фильм 1994 года рассказывает о команде супергероев Marvel Comics. Продюсер Бернд Айхингер пытался создать кино о "Фантастической четверке" как можно быстрее с небольшим бюджетом, прежде чем он потерял права на историю.

Айхингер рассказывал, что исполнительный директор Marvel Ави Арад опасался релиза низкокачественного фильма, который мог бы оттолкнуть массового зрителя от франшизы и решил выкупить его за несколько миллионов долларов. Так и не посмотрев фильм, он приказал уничтожить все копии во избежание выпуска картины.

"Фантастическая четверка" не была официально показана, единственный показ состоялся 31 мая 1994 года, после чего было выпущено множество пиратских копий фильма.

"День, когда клоун плакал" (1972)

Этот неизданный шведско-французский фильм отличался чрезвычайно своеобразным подходом к величайшей мировой трагедии – Холокосту. Он рассказывает о клоуне, который находится в заключении в концлагере в разгар Второй мировой войны.

Режиссер и исполнитель главной роли в фильме, американский комик, актер, певец, и гуманист Джерри Льюис неоднократно настаивал на том, что лента никогда не будет выпущена, но позже, в 2015 году, передал неполную копию в Библиотеку Конгресса с условием, что она не будет показана до июня 2024 года.

"Вы никогда этого не увидите. Никто никогда этого не увидит, потому что мне стыдно за плохую работу. Я был смущен. ...Это было плохо, плохо, плохо", – объяснял Льюис. Он умер 20 августа 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 сентября увидит свет картина "Я, Нина", снятая по мотивам личной истории телеведущей и журналистки Янины Соколовой.

– 20 июля в Украине состоялась премьера фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом. Лента уже успела стать настоящим кинохитом, кинокритики и зрители активно делятся своими отзывами.

– Некоторые из звезд Голливуда отказываются смотреть фильмы со своим участием. Почему – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!