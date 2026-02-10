'Вижу тебя' с Ксенией Мишиной и Андреем Фединчиком: стала известна дата премьеры романтической комедии

Украинский фильм "Вижу тебя", который уже успел привлечь внимание зрителей после выхода трейлера, официально готовится к большой встрече с аудиторией. Премьера ленты в кинотеатрах Украины состоится 26 марта 2026 года.

"Вижу тебя" – это романтическая комедия-драма о случайных совпадениях, вторых шансах и силе эмоциональной связи между людьми. Проект сочетает легкий юмор, современную любовную историю и важные социальные смыслы, которые особенно откликаются украинскому зрителю сегодня.

Главный герой фильма – украинский военный Матвей, который после возвращения к мирной жизни сталкивается с неожиданным техническим феноменом, который меняет его реальность. Через экран смартфона он знакомится с Вероникой – успешным блогером, и между ними возникает связь, которая выходит за пределы привычного онлайн-общения.

"Моя героиня Вероника живет активной и успешной жизнью, ездит на дорогой машине, имеет множество поклонников, но она хочет большего – настоящей любви, которую пока не встретила. И все меняется, когда она странным и необычным образом знакомится с главным героем. Как именно это произошло, вы сможете увидеть непосредственно в фильме "Вижу тебя" уже этой весной", – поделилась Ксения Мишина

Однако "Вижу тебя" – это не только история любви. Лента также затрагивает тему психологической адаптации, внутренних изменений и поиска себя после травматического опыта. Авторы позиционируют фильм как эмоциональное пространство поддержки и надежды, в частности для украинских военных.

"Когда человек сталкивается с проблемами со здоровьем, он может впасть в апатию. Появляется нежелание жить, иначе смотреть на мир, что, конечно, ухудшает качество его жизни. Наш главный герой Матвей получил сложное ранение на войне, и лучшим "допингом" для возвращения к нормальной, полноценной жизни, полной эмоций и мечтаний, становится любовь. Именно это чувство к нашей героине заставляет его сердце биться, становится мотивацией подниматься с постели, мечтать и стремиться. Мы хотим, чтобы все воины почувствовали: они не одни. У них есть поддержка, и рядом есть люди, готовые их любить и быть рядом. Для зрителя важно и полезно увидеть, как любовь может разрушать все границы и откуда можно черпать силы. А то, как наши герои справляются с трудностями, – с позитивом и шутками, – может подбодрить каждого зрителя после долгой, непростой зимы", – говорит режиссер фильма Юлия Беляк.

В главных ролях – Ксения Мишина, Алексей Яровенко, Анна Саливанчук и Андрей Фединчик. Режиссер – Юлия Беляк. Производством занимается кинокомпания ООО "ВАЙТ ФИЛМС" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

