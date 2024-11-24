Оскар 2025. Пять украинских фильмов вошли в списки кинопремии: что известно

Американская киноакадемия опубликовала квалификационные списки лент, которые могут попасть в номинации 97-й кинопремии "Оскар", которая состоится в марте 2025 года. В перечень вошли пять фильмов, созданные украинскими кинематографистами или в сотрудничестве с отечественными художниками.

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Следует заметить, что большинство кинокартин раскрывают тему российско-украинской войны. Об этом стало известно с официального сайта премии "Оскар". Теперь можно увидеть возможных номинантов категорий "Международный полнометражный фильм", "Полнометражный анимационный фильм" и "Полнометражный документальный фильм". Всего в них вошли 169 работ.

"Ля Палісіада"

Как сообщили представители Украинской киноакадемии в сентябре 2024 года, фильм режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палісіада" будет соревноваться за "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм". События кинокартины переносят зрителя в 1996 год после восстановления независимости Украины и незадолго до запрета смертной казни. В центре сюжета два товарища – детектив и судебный психиатр, которые расследуют убийство своего коллеги-милиционера. История оказывается запутанной, а масла в огонь подливает жена погибшего, не дающая покоя стражам порядка.

"Под вулканом"

В начале осени Польский Оскаровский комитет представил фильм "Под вулканом" Дамиана Коцура как номинанта на "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Лента, где главные роли сыграли украинцы, рассказывает о семье Коваленко, которая запланировала отдых в Тенерифе. Впрочем, там героев застает новость о полномасштабном вторжении России в Украину. Из туристов Коваленко превращаются в беженцев, найдя свое убежище на курортном острове. Повесть идет с точки зрения дочери-подростка Софии.

"После дождя: украденные Путиным дети возвращаются домой"

Фильм канадского режиссера Сары Маккартни и украинских продюсеров, который может быть представлен в номинации "Полнометражный документальный фильм", рассказывает о детях, незаконно вывезенных российскими варварами. Юных украинцев удалось вернуть на Родину, однако теперь главные герои фильма восстанавливаются после травматического опыта.

"Фарфоровая война"

Вероятный номинант категории "Полнометражный документальный фильм", произведение режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева "Фарфоровая война" изображает историю трех отечественных художников – самого Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова. Художники оставались в Харькове, что с первого дня полномасштабного вторжения РФ оказался под постоянными ракетными обстрелами.

"Мирные люди"

Еще один возможный представитель номинации "Полнометражный документальный фильм", документальная кинокартина Оксаны Карпович "Мирные люди" состоит из перехваченных разговоров российских оккупантов. Режиссер прослушала более 30 часов записей, которые ранее были опубликованы в социальных сетях СБУ и спецслужб.

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