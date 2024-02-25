Официально. Warner Bros. Discovery выпустят сериал о Гарри Поттере и уже объявили дату: первые подробности

Поттероманы со всего мира ликуют – генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав официально объявил о выходе сериала о Гарри Поттере. Мир увидит первый сезон истории о мальчике, который выжил, в 2026 году.

Всего ожидается семь сезонов. Каждый из них станет адаптацией отдельной книги Джоан Роулинг. Об этом Заслав сообщил во время телеконференции о прибыли и убытках компании за четвертый квартал, пишет Variety.

Заслав также раскрыл некоторые подробности по съемкам сериала. В частности, он рассказал, что несколько недель назад встречался с руководством НВО и Max Кейси Блойсом и Ченнингом Данжи соответственно, главой Warner Bros. Television, а также "матерью" Гарри Поттера, писательницей Джоан Роулинг.

"Мы провели некоторое время с Джоан и ее командой. Обе стороны просто рады возродить эту франшизу. Наши разговоры были великолепны, и мы были очень рады тому, что нас ждет впереди. Нам не терпится поделиться десятилетними новыми историями с поклонниками Max по всему миру", – прокомментировал гендиректор Warner Bros. Discovery.

Сериал будет выходить на поточном сервисе Max. Сейчас команда в поисках сценариста, а вот кастинг будет объявлен уже после.

Увидят ли фаны легендарной франшизы в новой адаптации любимых актеров из фильмов, в частности Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон, Руперта Гринта и других, неизвестно.

Впрочем, известно, что сами исполнители главных ролей не ожидают приглашения в сериал, но и не будут отказываться, если такая возможность представится.

Ранее OBOZ.UA показывал, как изменились главные актеры фильмов о Гарри Поттере за 22 года. Первая часть культовой франшизы вышла в 2001 году.

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